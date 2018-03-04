Tek isteği, terör örgütlerinin esir aldığı eşine kavuşmak

Deyrizor kentine bağlı Fırat'ın batısındaki stratejik öneme sahip El Bukemal ilçesinin terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmesinin ardından, birçok aile çareyi başka yerlere göç etmekte buldu.

Savaş mağduru kadınlardan biri de 22 yaşındaki Nur el-Umeyr. Eşi YPG/PKK'nın elinde esir tutulan Umeyr, o dönem hamile haliyle; küçük kızı Nesrin, annesi ve kardeşleriyle güvenli gördükleri İdlib'e kaçmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 6 ay İdlib'de kalan Umeyr, doğuma bir ay kala sağlık sorunları nedeniyle kızı, 24 yaşındaki ablası Fatma ve iki yeğeniyle Türkiye'ye sığındı.

Umeyr, yeni doğan bebeğiyle Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde kiraladıkları iki odalı evde zor da olsa hayata tutunmaya çalışıyor, eşinden haber alamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Terör örgütünün orada insanlara çok kötü muamele ettiğini anlatan Umeyr, yaşadığı acı günleri hatırlayınca gözyaşlarına hakim olamadı.

"Tek isteğim eşimin dönmesi"

Evlatlarına bakamamaktan korktuğunu söyleyen terör mağduru genç anne, şunları anlattı:

"Teröristler bizi yerlerimizden ettiler, erkekleri ise zorla savaştırmak için esir aldılar. Eşimi neden esir aldıklarını söylemediler. Biz de küçük çocuklarımız olduğu için onlara direnemedik. İki ay önce buraya geldim, bir ay önce bebeğim doğdu. Ablamın yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyorum. Allah'tan tek isteğim esir olan eşimin dönmesi ve evlatlarımıza sahip çıkması. Annem ve kardeşlerim Suriye'de, inşallah eşim döner ve yine hepimiz bir arada oluruz. Bu örgüt bizden ne istiyor anlamış değiliz. Eşimden haber alamamak kahrediyor beni."

Kaynak: AA