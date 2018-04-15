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Buradasınız : » » Tek hayali askerlik olan Down sendromlu gence asker eğlencesi yapıldı

Tek hayali askerlik olan Down sendromlu gence asker eğlencesi yapıldı

Down sendromlu Numan Eren'in tek hayali askerlik yapmak. Ailesi de onun bu hayalini gerçekleştirmek için asker eğlencesi düzenledi.

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20 yaşındaki Numan Eren, Bursa'da yaşıyor.

Down sendromlu olan Numan'ın tek hayali askerlik yapıp vatana hizmet etmek.

Numan’ın ailesi, hayalini gerçekleştirmek için Bursa İl Jandarma Komutanlığı'yla görüştü. Numan, Gemlik İlçe Jandarma’da bir gün askerlik yapacak.

Arkadaşları gibi askere gidecek olan Numan Eren için ailesi ve yakınları bir düğün salonunda asker eğlencesi düzenledi. 

Eğlencede, Numan'ın ailesi ve yakınları duygusal anlar yaşandı.

Baba Erdal Eren, Numan'ın televizyonda şehit haberi görünce çok üzüldüğünü anlattı.

"Hep asker olmak istediğini söyledi, biz de hayalini gerçekleştirmek istedik. Mayıs ayında bir gün asker olarak görev yapacak. Köye gittiğimizde askere gidenlerin eğlencelerinden o da isterdi. Biz de onun için böyle bir şey yaptık.”

Down sendromlu Numan Eren, İpek Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’ne devam ediyor. Yüzücü olarak çok sayıda madalyaya sahip olan genç, tiyatroyla da ilgileniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Numan Eren, bursa, Asker eğlencesi
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