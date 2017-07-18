Tek başına yaşayan kişinin evinden 10 kamyon çöp çıktı

Burdur'da tek başına yaşayan bir kişinin evinden 10 kamyon çöp çıktı.

Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kötü kokular geldiği ihbarını aldığı A.A'nın İnönü Mahallesi Yeni Hamam Caddesi'ndeki evine gitti.

Evden 10 kamyon çöp çıkaran ekipler, temizlik çalışması yaptı.

Mahalle Muhtarı Hülya Hephep, evin sahibini uyardıklarını, buna rağmen çöp biriktirmeye devam ettiğini söyledi.

Evin üçüncü kez temizletildiğini aktaran Hephep,"Bu beyefendi gece gündüz çöp topluyor. Mahalle sakinleri kokudan çok rahatsız oldu. Enfeksiyon var." dedi.

Ev sahibi A.A. ise evinde çöp biriktirdiği için pişman olduğunu kaydetti.