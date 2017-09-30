Tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı

Muğla'da tedavileri tamamlanan 2 yetişkin caretta caretta ile 13 yavru denize bırakıldı.

İztuzu sahilinde düzenlenen törende, Fethiye'de olta yutarak yaralanan "Mia" ve Alagöl'de bir İngiliz turist tarafından yaralı halde bulunan "Kaptan Mehmet" isimli caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezindeki (DEKAMER) tedavilerinin ardından, son yuvadan çıkan yavru deniz kaplumbağaları ile denize bırakıldı.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde tedavileri tamamlanan 2 deniz kaplumbağasını denize ulaştırdıklarını söyledi.

Kaplumbağaların merkezde yaklaşık 3 ay tedavi gördüklerini belirten Kaska, "Kaplumbağalarımızdan birisi misina dolanması ve kesmesi, diğeri de olta ve misina yutması sonucu yaralı olarak merkezimize getirildi. İyileşen deniz kaplumbağaları, duyarlı vatandaşlarımızın bize ihbar etmesi sonucu merkezimizde tedavi edilen kaplumbağalar. Aksi takdirde bunlar doğada ölüp gidebilirdi." dedi.

"600 deniz kaplumbağası yuvası var"

Kaska, iyileşen deniz kaplumbalarıyla birlikte 13 yavru caretta carettayı da denize bıraktıklarını bildirdi.

Yavru kaplumbağaların yuvaların dibinde kalan son yavrular olduğuna dikkati çeken Kaska, "13 yavruyu denize göndererek bu sezonu kapatıyoruz. Bu sezon Dalyan kumsalında 400 yuva var. Yakın diğer kumsallara da bakmaya başladık. Muğla kumsallarında 600 deniz kaplumbağası yuvası var. Bu yıl 600 yuvadan 35 bin yavru denizle buluştu." diye konuştu.

Kaska, Muğla kumsallarında ilk defa yeşil deniz kaplumbağası yuvası bulduklarını, herkesin caretta carettayı bildiğini anlatan Kaska, şunları kaydetti:

"Muğla kumsalları yeşil deniz kaplumbağası yönünden de önemli bir alan olmaya başladı. Yaklaşık 35 bin yavru Muğla kumsallarından denizle buluştu. Şu ana kadar 130 iyileşen deniz kaplumbağası doğayla buluştu. Merkezimizde 9 tane daha bakım altında kaplumbağamız var. Yaralı gelen kaplumbağalarımızın yüzde 65'i iyileşerek denize gönderildi.”

"Ağlamak istedim"

"Kaptan Mehmet" isimli yaralı caretta carettayı tekne turundayken denize atlayarak kurtaran 55 yaşındaki İngiliz Cilve Walters, caretta carettanın iyileşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Caarettayı denizde çırpınırken gördüğünü anlatan Walters, "Tekne turuna çıkmıştık. Gün bitmek üzereyken denizde çırpınarak suya batıp çıkan bir kaplumbağa gördüm. Ters giden bir şeyler olduğunu anlayınca deniz gözlüğümü takıp suya daldım ve onu kıyıya çıkardım. Yetkililere haber verdim. Ölebilirdi. Gerçekten şanslı. Tedavi sürecini takip ettiğim carettanın denizle buluşmasından ötürü çok mutluyum. O an ağlamak istedim." dedi.

Yetkililer tarafından denize bırakılan kaplumbağaların suyla buluşma anı turistler ve plajda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi. AA