  • 04 MART 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.704
    EURO 3.933
  • BIST 89722.05
    ALTIN 146.931
Buradasınız : » » Tedavi edilen baykuş ve şahinler doğaya salındı

Tedavi edilen baykuş ve şahinler doğaya salındı

Eskişehir'de 3 ay önce yaralı halde bulunan 2 şahin ve bir baykuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tedavi edilen baykuş ve şahinler doğaya salındı

Eskişehir'de 3 ay önce yaralı halde bulunan 2 şahin ve bir baykuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Odunpazarı ilçesinde yaralı halde bulunan şahin ile Alpu ilçesine bağlı Çukurhisar köyünde bulunan yaralı şahin ve baykuş, yaklaşık 3 ay önce Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Tedavileri tamamlanan ve uçma yeteneklerini yeniden kazanan baykuş ve şahinler, "3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü"nde kafeslerle taşındıkları Alpu ilçesi Çatacık mevkisinde doğaya salındı.

Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğünde görevli orman mühendisi Özge Yaman, yaptığı açıklamada, kızıl şahin ve baykuş gibi yaban hayvanlarının avlanmasının yasak olduğunu söyledi.

Hayvanların yaşaması için önem arz eden yaban hayatının korunması gerektiğini belirten Yaman, "Bugünün önemi adına tedavileri tamamlanan hayvanları özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Şahin ve baykuş gibi hayvanların avlanması kesinlikle yasak. Cezası 7 bin lira. Paradan ziyade onların hayatlarıyla bizim hayatımız arasında hiçbir fark olmadığını bilmeliyiz." ifadelerini kullandı. AA
 

Etiketler: eskişehir, baykuş, şahin, tedavi.
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER