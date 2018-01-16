Tavuklarının verimi "müzik" ile artırdı

"Müzik ruhun gıdasıdır" sözünü herkes bilir. Ordu'da tavuk çiftliği sahibi Celal Başezgi de bu sözün öneminden hareketle, verimi artırmak için tavuklarına "müzik" dinletiyor.

Tavuklar en çok Müslüm Gürses ve Beethoven seviyor

Başezgi, tavuklarına kimi zaman 'efkarlansınlar' diye Müslüm Gürses dinletiyor; kimi zaman da klasik müziğin duayeni Beethoven... Çünkü tavuklar en çok bu iki ismi seviyor.

3 yıl önce 500 tavukla yumurta üretimine başlayan Celal Başsezgi, şimdi 2 bin tavukla işine devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber