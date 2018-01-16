  • 16 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.788
    EURO 4.624
  • BIST 114182.96
    ALTIN 162.419
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tavuklarının verimi "müzik" ile artırdı

Tavuklarının verimi "müzik" ile artırdı

Tavuk çiftliği sahibi Celal Başezgi, çiftlikteki verimi arttırmak için farklı bir yöntem denedi. Tavuklara müzikli terapi yaparak, yumurta sayısını artırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

"Müzik ruhun gıdasıdır" sözünü herkes bilir. Ordu'da tavuk çiftliği sahibi Celal Başezgi de bu sözün öneminden hareketle, verimi artırmak için tavuklarına "müzik" dinletiyor.

Tavuklar en çok Müslüm Gürses ve Beethoven seviyor

Başezgi, tavuklarına kimi zaman 'efkarlansınlar' diye Müslüm Gürses dinletiyor; kimi zaman da klasik müziğin duayeni Beethoven... Çünkü tavuklar en çok bu iki ismi seviyor. 

3 yıl önce 500 tavukla yumurta üretimine başlayan Celal Başsezgi, şimdi 2 bin tavukla işine devam ediyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tavuk çiftliği, tavuk, müslüm, gürses, Beethoven
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER