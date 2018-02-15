Tatvan'da ihtiyaç sahibi 322 öğrenciye giyim yardımı

Tatvan Gönül Elçileri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak girişimleriyle ilçeye gönderdiği 46 kolilik giyim yardımı, Tatvan Dumlupınar Ortaokulu'nda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar ve Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan’ın katılımıyla gerçekleşen dağıtım programında 322 öğrenciye mont, kazak, pantolon ve benzeri giyim malzemeleri verildi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, yapılan girişimlerle daha öncesinde bazı okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere bu tür yardımların yapıldığını hatırlatarak, yardımlarda emeği olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA