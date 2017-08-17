Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nın alanı genişletildi

Sinop'un Erfelek ilçesindeki, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nın 450 dekar olan alanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 720 dekara çıkarıldı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Erfelek ilçesinde bulunan ve bünyesindeki irili ufaklı 28 şelalenin yanı sıra sansar, sincap ve karaca gibi yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapan tabiat parkının alan genişliğinin 720 dekara çıkarılmasını öngören belgenin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından imzalandığını belirtti.

Bakanlıkça 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen Tatlıca Şelaleleri'nin yıllar içinde binlerce insan tarafından ziyaret edildiğini bildiren Maviş, şunları kaydetti:

"Kentimizin önemli turizm noktalarından biri olan ve her geçen yıl ziyaretçi sayısında artış yaşanan Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nın alanı, talebimiz üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 450 dekardan 720 dekara çıkarılmıştır. Bu çerçevede Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, genişleyen alanların da ihtiyacı olan iyileştirmeleri yakın bir zaman diliminde yapacaktır. Gereken çalışmalar yapıldığında Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı yalnızca Erfelek ve Sinop için değil, tüm Türkiye için bir marka değerine sahip olacaktır." AA