Tatile çıkmadan plaj ve su kalitesi öğrenilebilecek

Birey ve toplum sağlığının korunması amacıyla her yıl yüzme sezonu içerisinde denize ve göle kıyısı olan 34 ilde, deniz ve göl sularında bakteriyolojik izleme çalışmaları yapılıyor.

Yüzme sezonu coğrafik ve iklimsel farklılıklar nedeniyle yerel kullanıma göre bölgesel olarak değişen tarihlerde başlıyor. Buna göre, Karadeniz ve Marmara bölgeleri ile ülke genelindeki göller için 15 Haziran-15 Eylül, Ege Bölgesi için 1 Haziran-30 Eylül, Akdeniz Bölgesi için 1 Mayıs–30 Ekim minimum sezon olarak belirleniyor.

Yüzme alanlarından numune alınarak kalite açısından sınıflandırılıyor

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre, sezon boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir bakteriyolojik numuneler alınıyor. Alınan numuneler koliform, Fekal koliform ve Fekal streptokok parametreleri açısından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analiz ediliyor. Analiz sonuçları sezon içerisinde Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nde belirlenen zorunlu ve kılavuz değerlere göre değerlendiriliyor ve kalite açısından "çok temiz", "iyi kalite/ yüzülebilir" ve "yüzülemez" şeklinde sınıflandırılıyor.

Yüzme sezonu sonunda ise tüm analizler değerlendirilerek yüzme alanının kalitesi "Mükemmel kalite (A sınıfı)", "İyi Kalite (B Sınıfı)", "Kötü kalite (C Sınıfı)" ve "Çok Kötü Kalite/Girilmesi yasak (D Sınıfı)" şeklinde sınıflandırılıyor. Yapılan bu izleme çalışmalarına ait veriler Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında elektronik olarak takip ediliyor.

Duş, tuvalet, restoran, su sporlarının yapılabilirliği gibi bilgiler de var

Bu kapsamda, yüzme alanlarına ait yüzme suyu analiz sonuçları "Yüzme Suyu Takip Sistemi" internet sayfasından halkın erişimine sunuldu.

Sitede, yüzme suyu analiz sonuçlarının yanı sıra plaja ait duş, tuvalet, restoran, cankurtaran, ilk yardım olanağı, gözetleme kulesi varlığı, su sporlarının yapılabilirliği, engellilerin erişimi, evcil hayvan girişi, otopark gibi bilgiler de yer alıyor. Bu bilgiler kolay anlaşılır simgelerle ifade ediliyor.

Plajın zemin yapısı, sahil uzunluğu, güvenlik şeridindeki derinlik, en yakın sağlık tesisi gibi bilgiler de web sayfasında var. Halkın tatil planı yaparken gitmeyi düşündüğü yüzme alanına ait analiz sonuçları, geçmiş yıllardaki yüzme suyu kalite sınıfı, plaj olanakları, sağlık tesisine erişim gibi önemli bilgilere ulaşabileceği internet sayfasına "www.yuzme.saglik.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA