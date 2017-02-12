Tatilcilerin hafta sonu durağı Uludağ

Kış turizm merkezlerinden Uludağ'a gelen günübirlikçiler, kızaklarla kayarak hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ''Oteller Bölgesi''nde kar kalınlığı 1 metre 55 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8 derece olduğu Uludağ'da, 4 gün boyunca aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Uludağ'a gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist, kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi. Tatilcilerden Ramazan Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uludağ'a Eskişehir'den geldiğini söyledi. Havanın çok güzel olduğunu belirten Çetin, ''Çocuklarla beraber kızakla kaymanın keyfini çıkartıyoruz. Sabah erken saatlerinde geldik ama saatin nasıl geçtiğini anlayamadık.'' diye konuştu.

İşletmecilerden Nusret Santur da Uludağ'da 100'e yakın kar motoru olduğunu belirtti.

Geçen yıla göre Uludağ'ın bu yıl daha yoğun olduğunu dile getiren Santur, ''Gelen tatilcilerin güzel bir gün geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara Uludağ'ın ayak basılmadık yerlerini gezdiriyoruz. Hem motorun keyfini hem de manzaranın keyfini çıkartıyorlar.'' ifadelerini kullandı. AA

