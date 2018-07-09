Taşı yüne çeviriyorlar

Erciyes Dağı'nın eteklerinden çıkartılan bazalt taşı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada yaklaşık bin 650 derece ısıya ulaşan ocaklarda eritilerek elyaf haline getiriliyor. Elyaftan oluşan taş yünü, yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor.

İşçiler ekmeklerini "taş"tan çıkarıyor

Yüksek ısılarda volkanik taşların eritildiği fabrikada, ocakların başında yaz kış demeden çalışan işçiler, yüksek ısıya meydan okurcasına ekmeklerini "taş"tan çıkarıyor.

Taş yünü işçileri, işlerinin zorluğuna rağmen farklı bir mesleği icra etmenin ve ülke ekonomisine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyor.

"Kupola" adı verilen ve taşların eriyerek lav haline geldiği ocağın operatörlüğünü yapan işçilerden Erdinç Önal, elyafın yapıldığı lavın eritildiği kupalardan sorumlu olduğunu, zor bir görev yapmasına rağmen işini sevdiğini söyledi.

"Zor ama güzel meslek"

Bin derecenin üzerinde ısıdaki fırınlarla çalıştıklarını, yaz aylarında bu sıcaklığın kendilerini daha fazla etkilediğini belirten Önal, şunları kaydetti:

"Bazalt taşı, kömür, dolamit karıştırılarak eritilir. Bazal taşından çıkan lav, atomotize şekilde dağıtılır ve elyaf haline getirilir. Benim vazifem elyafın aşağı kadar gitmesi. Bin 600-bin 650 derecede çalışıyoruz. Zor ama güzel meslek. Ülkemizde nadir bir meslek, az yapılan bir meslek, o yönden de güzel bir şey. Sıcaklığı zor. Yaz dönemi çok çok daha zor ama yapacak bir şey yok. İşimizi seviyoruz. Koruyucularımız var, onlar olmadan çalışamıyoruz."

"Yazın zor ama kışın iyi oluyor"

Fabrikada 11 yıldır çalışan Abidin Kırboz da, bazalt taşını alıp yüksek ısıda eriterek bunu yalıtım malzemesine dönüştürdüklerini anlattı.

Mesleklerinin bilinen bir meslek olmadığını, dışarıdan bakıldığında hatta ürkütücü de görülebildiğini ifade eden Kırboz, "Lavı elyafa çeviriyor, paketliyor ve gönderiyoruz. Ben 11 senedir burada çalışıyorum. Yazın zor ama kışın iyi oluyor. Bilinen bir meslek değil ama bize basit geliyor. dışarıdan biri geldiğinde ona zor gözüküyor" dedi.

"Taşın pamuğunu yapıyoruz"

Fabrikanın Genel Müdürü Harun Hasyüncü ise fabrikalarında doğada bulunan dolamit ve bazalt taşını bin 600 derece ısıda eritip lav haline getirdiklerini söyledi.

Yaptıkları işin pamuk şekeri yapımına benzediğini aktaran Hasyüncü, şu bilgileri verdi:

"Bizde var olan taşı lav haline getiriyoruz, tam lav halindeyken merkezkaç kuvvetiyle elyaf haline getiriyoruz. Bu elyaf haline gelen ürünler özellikle inşaat sektöründe yalıtım amaçlı kullanılıyor. Isı, ses yalıtımı ve yangın güvenliğinde kullanılıyor. Aslında pamuk şekeri de bu şekilde yapılıyor şekeri alıyorsunuz, eritiyorsunuz. Bu şekilde pamuk şekeri üretiliyor. Biz de taşı alıyoruz, taşı eritiyoruz bir nevi buna da taşın pamuğu diyebiliriz."

Kaynak: AA