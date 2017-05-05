Tarım işçilerinin artık elektriği var

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden tarım alanlarında çalışmak için her yıl Yozgat'a gelen tarım işçileri, İl Özel İdaresince kurulan ve elektrik imkanı sunulan modern çadırlarda kalıyor.

Baharın gelişiyle ekmek parası için Doğu ve Güneydoğu illerinden yola çıkan tarım işçileri, yüzlerce kilometre yol kat ederek geldikleri Yozgat'ta kendileri için İl Özel İdare Müdürlüğünce belirli bölgelere kurulan ve elektrik imkanı sunulan 30 metrekarelik modern çadırlara yerleşiyor.

Önceki yıllarda kaldıkları çadırlarda elektrik olmadığı için taze gıda tüketmekte zorlanan, çamaşırlarını ellerinde yıkayan mevsimlik tarım işçileri, çadırlara elektrik hattı çekilmesiyle beraberinde getirdikleri çamaşır makinesi, buzdolabı ve televizyon gibi cihazlardan faydalanmaya başladı.

"İçme suyu ve elektrik getirdik"

İl Özel İdare Genel Sekreteri Muammer Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Yozgat'a gelen tarım işçilerinin daha önce çeşitli bölgelerde ilkel çadırlar kurarak yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Tarım alanlarında çalışmak için gelenlere daha iyi ve sağlıklı bir sosyal hayat sunmak amacıyla çeşitli noktalarda her sene kaliteli çadırlar kurup bölgeler oluşturduklarını aktaran Yanık, "Buralara aynı zamanda içme suyu ve elektrik getirdik. Şu ana kadar 216 çadır kurduk, bu ihtiyaca göre de sayı artmaktadır." dedi.

Yanık, kurdukları oyun parklarıyla çocukların sosyal hayatlarını düzgün bir şekilde sürdürmelerini sağladıklarını, ihtiyaca göre sağlık hizmetleri de sunulduğunu belirtti.

Çadırda çamaşır makinesi ve buzdolabı dönemi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 17 yıldır Yozgat'a gelen tarım işçisi 58 yaşındaki Osman Şimşek, bu kentin memleketleri gibi olduğunu dile getirdi.

Yozgat'ta 7 ay, Şanlıurfa'da 5 ay kaldıklarını ve gittiklerinde orada yabancılık çektiklerini anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"Biz Yozgat halkından memnunuz onlar da bizden memnun ki her yıl bizimle çalışıyor. Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza çok teşekkür ederiz. Eskiden elektriğimiz yoktu, şimdi elektrik sağlandı teşekkür ederiz. Şu anda buzdolabımız var, suyumuzu koyuyoruz, yemeğimizi saklıyoruz, kadınlarımız rahat ediyor. Televizyonumuz var, çamaşır makinemiz var. Bunlar için teşekkür ediyoruz."

Çadır kurulan bölgelerde 40-50 ailenin yaşadığını vurgulayan Şimşek, "Çadırların bulunduğu alana sokak aydınlatılmaları takıldı fakat faturasını tarım işçileri ödüyor. Hiçbir köy veya şehirde sokak lambasını vatandaş ödemiyor ama biz ödüyoruz. Bu sorunun giderilmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Çamaşırları eskiden elimizde yıkıyorduk"

Elektrik olmadığı için eskiden yemek yapmak ve çamaşır yıkamakta çok sıkıntı yaşadıklarına işaret eden Feride Şimşek de şunları söyledi:

"Elektriğin gelmesiyle daha rahat bir yaşama kavuştuk. Eskiden akşam pişirdiğimiz yemek sabaha kadar bozuluyor, tavuklara atıyorduk, ziyan oluyordu. Şimdi yemeklerimizi buzdolabında saklıyoruz, sabah, öğle, akşam yiyebiliyoruz. Tarladan gelince çıkan çamaşırları eskiden elimizde yıkıyorduk ve çok yoruluyorduk. Şimdi çamaşır makinesine atıyoruz, sabaha kadar yıkanıyor. Çamaşır ile uğraşmıyoruz."

Şimşek, daha önce tarladan gelince erkenden yatmak zorunda kaldıklarını da dile getirerek "Şimdi televizyonumuz var. Haberleri izliyoruz, dizi seyrediyoruz. Elektriği getirenlerden Allah razı olsun." dedi.