Tarihi surlar ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizin çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi sur kalıntıları ilginç görüntü oluşturdu.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yılda birkaç kez tekrarlanan doğa olayı deniz altındaki tarihi gün yüzüne çıkartıyor.

Yılın aralık ve ocak aylarında birkaç kez yaşanan olayda, deniz suyunun çekilmesiyle milattan önce 4. yüzyılda yapılan ve Mydos (Tavşan) Adası'na kadar uzanan şehir surları ortaya çıkıyor.

Bölgede yaşamını sürdüren Selim Karakaya, sur duvarlarını her gördüğünde şaşırdığını söyledi.

Duvarın bir ucunun Bodrum'un ilçe merkezine kadar uzandığını öğrendiklerini belirten Karakaya, "Duyduğumuza göre buranın diğer ucu Bodrum Antik Tiyatro'ya kadar uzanıyormuş. Bu sur duvarları yılda bir iki kez ortaya çıkıyor. Bu bize tabiatın verdiği bir güzellik. Sur duvarlarını görmek ayrı bir güzellik. Çok enteresan bir görüntü oluyor." dedi.

"Doğa olayını görmeye gelen insanlar var"

Tavşan Adası'na giden yol üzerinde hizmet veren işletme çalışanlarından Erdem Akbaba ise tarihi güzelliğin yeniden yaşanmasına çok sevindiklerini söyledi.

Doğa olayını görmek için bölgeye gelen insanların olduğunu anlatan Akbaba, şöyle konuştu:

"Biz de işletme çalışanları olarak bu doğa olayını hayretle izliyoruz. Bizim tahminimize göre denizde yaşanan gel-git olaylarından kaynaklanıyor. Yaklaşık bir haftadır bu şekilde ama bugün daha da fazla çekildi. Bugün 2,5 metre daha çekildi. Bu doğa olayını görmeye gelen insanlar oluyor."

Öte yandan bölgede yaşamını sürdüren vatandaşlar ile tatilcilerin tarihi sur duvarlarının yanına giderek fotoğraf çektirdiği gözlendi. AA

