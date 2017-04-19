  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Tarihi süreci peribacalarına yansıttılar

Doğal oluşumlarıyla ünlü Kapadokya'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, peribacalarının üzerine 3D Mapping teknolojisiyle görüntü yansıtıldı.

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Tarihi süreci peribacalarına yansıttılar

Doğal oluşumlarıyla ünlü Kapadokya'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, 12 bin metrekarelik bir alanı kapsaya peribacalarının üzerine 3D Mapping teknolojisiyle görüntü yansıtılması görsel şölen oluşturdu.

UNESCO'nun 1985 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı Kapadokya'nın oluşumu ve tarih boyunca barındırdığı uygarlıkların anlatıldığı görsel etkinlik, "Turizm Haftası" etkinlikleri çerçevesinde yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuldu.

Zelve Açık Hava Müzesi'nde izleyicilerin beğenisine sunulan gösteri, Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı.

Kapadokya'nın oluşumu ve bölgede geçmişte yaşayan uygarlıkların anlatıldığı film, ses ve ışık oyunlarıyla peribacalarına yansıtıldı.

Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Cengiz Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonlardan birisi olduğunu, peribacalarını sahneye çeviren gösterinin dünyada bilinen en geniş alana sahip 3D Mapping olduğunu belirtti.

Ekici, "Kapadokya, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, yer altı ve yer üstü doğal güzellikleriyle bir marka bölgedir. Bu özel bölge için özel bir proje hazırlandı. Bölgede geçmişte yaşayan, ilk çağdan başlayarak en son Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetine kadar olan tarihi süreci anlatılıyor." dedi. 

Etiketler: Kapadokya, Turizm Haftası, 3D Mapping teknolojisi, UNESCO, dünya kültür mirası listesi, Zelve Açık Hava Müzesi, mehter takımı
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