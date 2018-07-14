Tarihi köprüde sürpriz evlilik teklifi

Diyarbakır'da yaşayan Üzeyir Damar, Ankara'da pratisyen hekim olan kız arkadaşı Cansın Yılmaz'a evlilik teklifi için bir sürpriz hazırladı. Yakın çevresini de sürprizine dahil eden Damar, Yılmaz'ı kente davet etti.

Merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri üzerinde bulunan ve çevresi dinlenme mekanlarıyla çevrili tarihi On Gözlü Köprü mevkisine gelen Damar'ın yakınları sürpriz evlilik teklifi için hazırlık yaptı. Damar da kız arkadaşı Yılmaz'ı Diyarbakır Havalimanı'ndan alarak On Gözlü Köprü'ye geldi.

Pankart açtı

Burada bir süre kız arkadaşı ile sohbet eden Damar, daha sonra On Gözlü Köprü üzerinde "Gel aydınlatalım kadim kentin surlarını. Gel yeşertelim Hevsel Bahçelerini. Gel beraber küçeleri çocuk sesleriyle dolduralım. Yarim bir ömür sevdam ol" yazılı pankartın açılması ve gitar eşliğinde aşk şarkılarının çalınmasıyla Yılmaz'a evlilik teklifinde bulundu.

Şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Yılmaz, Damar'ın parmağına yüzük takması ve On Gözlü Köprü üzerinde havai fişeklerin patlamasıyla evlilik teklifini kabul ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yine burada tanışmıştık"

Damar, Diyarbakır'ın kendileri için önemli olduğunu ve sevdiği insanlarla sevdiği kişiye sürpriz evlilik teklifinde bulunmak istediğini dile getirdi.

Yılmaz da halen kendisini uçakta hissettiğini, sürpriz evlilik teklifini sevdiği insandan almanın güzel bir his olduğunu aktararak, "Yine burada tanışmıştık. Bir proje için gelmiştim ve bu ikinci gelişim. İkinci gelişim de sevdiğim adam için oldu. Benim için burası çok değerliydi şimdi daha çok değerli oldu" ifadelerini kullandı.

Erkek arkadaşı Damar'ın ayrılık kararını bildirmek için kendisini kente çağırdığını ve bir saat önce geldiği Diyarbakır'dan bir an önce gitmek için uçak bileti baktığını anlatan Yılmaz, "Masada otururken, bana 'Uğurlar olsun' falan diyordu. Az kalsın gidiyordum. Normalde hiç öyle biri değildir" dedi.

Damar ve yakınları, daha sonra On Gözlü Köprü üzerinde davul zurna eşliğinde halay çekti.

Kaynak: AA