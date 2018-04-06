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Taksim Meydanı lalelerle donatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 13. Lale Festivali kapsamında Taksim Meydanı'nı lalelerle süsledi.

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Taksim Meydanı lalelerle donatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından saksılarda yetiştirilen 125 çeşitteki toplam 187 bin lale, Taksim Meydanı'nı süslüyor. Birbirinden güzel rengarenk laleler, meydandan yolu geçen ziyaretçilere tam bir görsel şölen yaşatıyor.

Laleler, İstanbulluların yanı sıra turistlerin de ilgisini çekiyor. Birçok vatandaş ve turist Taksim Meydanı’ndan, telefonlarıyla canlı yayın yaparak bu güzel anları sevdikleriyle paylaşıyor.

Emirgan Korusu'nda 3 Nisan'da gerçekleştirilen törenle 13. Lale Festivali'ni başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl şehrin parklarına, bahçelerine, meydan ve caddelerine 125 ayrı türde 30 milyon lale diktiklerini ifade ederek, lalelerin tamamının yerli ve milli olduğunu belirtmişti.

30 Nisan'a kadar devam edecek Lale Festivali kapsamında; Taksim Cumhuriyet Anıtı ve havuzlar arasına 72 adet kare saksı ile 54 adet dikdörtgen saksı konuldu.

Diğer bir bölgeye ise 8 adet kare oturmalı saksı ile 1 adet 3 katlı kare oturmalı saksı yerleştirildi.

Kaynak: AA  

Etiketler: Taksim, Lale festivali, İstanbul
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