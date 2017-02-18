Taksiler çiçek açacak

İzmir'deki 15 taksi durağında istihdam edilecek 45 kadın sürücü, iletişim ve trafik eğitimlerinin ardından erkek meslektaşlarıyla yollarda rekabete girecek.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasınca hazırlanan "İzmir'de kadın eli taksiye değecek" adlı proje kapsamında belirlenen 45 kadın sürücü eğitime başladı. 2 bin lira maaşla işe başlayacak kadın taksi şoförlerine uzmanlar tarafından başta halkla ilişkiler olmak üzere iletişim ve trafik kurallarını içeren eğitim veriliyor.

Teorik bilgilendirmelerin ardından sürücü koltuğuna geçen kadınlar, şehir trafiğinde pratik yapma imkanı buluyor.

Kursiyerlerden İlknur Sönmez, kadınların da erkekler gibi her işi yapabileceğini göstermek istediğini söyledi.

İzmir'deki kadın taksi şoförünün çok az sayıda olduğunu hatırlatan Sönmez, "Sürücü kursunda eğitmenlik yapıyorum, odanın projesini duyunca başvuruda bulunmak istedim. Daha önce belediyede otobüs şoförlüğü için başvuruda bulunmuştum ama sınavda başarısız olmuştum. İnşallah buradaki eğitimimizin ardından kazancımızla aile bütçemize katkı sunacağız. Kadınların bu işte örnek olacağını düşünüyorum. Makyajımızı da yaparız taksi şoförlüğü de yaparız." dedi.

Taksilerde çiçek açacak

Fatma Kaya da taksi şoförlüğünün istediği bir meslek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ehliyetimi aldığım yıl ticari taksi almak istedim ama yeterince param olmadığı için bu hedefimi gerçekleştiremedim. Hayatım boyunca hep sıra dışı işlerin peşinde oldum. Projeyle ilgili haberler çıkınca arkadaşlarım beni aradı, 'Tam sana göre bir iş' dediler. Daha sonra durumu anlattığım eşim, 'Bayandan taksici mi olur?' diye konuşunca hemen başvuruda bulundum ve inşallah kısa sürede işbaşı yaptıktan sonra kadınların bu işi yapabileceğini başta eşim olmak üzere tüm erkeklere göstereceğim. En büyük destekçim ise oğlum. İnşallah eğitimlerimizin ardından İzmir'deki taksilerde çiçekler açacak."

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da "Pozitif ayrımcılık yapıyoruz, bu projenin dalga dalga Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Eğitimlerimiz bu hafta sona eriyor ve ilk etapta 15 kadın işe başlayacak ancak diğerlerine de işbaşı yaptıracağız." ifadesini kullandı.