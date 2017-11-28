  • 28 KASIM 2017, SALI

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Takım elbiseyle dumanlar arasında bebek aradı

Zonguldak'ta, Afganistan uyruklu ailenin evinde çıkan yangını, mesaide olmadığı sırada duyan ve üstünde takım elbisesi bulunan itfaiye müdürü, olay yerine gelerek müdahale etti.

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Takım elbiseyle dumanlar arasında bebek aradı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Afganistan uyruklu ailenin evinde çıkan yangını, mesaide olmadığı sırada duyan ve üstünde takım elbisesi bulunan itfaiye müdürü, olay yerine gelerek yangına müdahale etti, dumanlar altındaki eve girerek bebek aradı.

Alaplı Fatih Mahallesinde bulunan ve Afganistan uyruklu 6 kişinin yaşadığı 5 katlı binanın 4'üncü katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen Afgan uyruklu Mümin Kurbani (25) olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sırasında mesaide olmayan Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, üzerinde takım elbise olmasına rağmen, yangına müdahale eden arkadaşlarına yardım etti.

Bu sırada evde bir bebek olabileceği söylentisi üzerine Taşkın, oksijen tüpünün bitmesine rağmen eve girdi ve yaklaşık 15 dakika içeride kalarak bebek aradı.

Taşkın, evde kimsenin olmadığı kanaatine varınca yanan evi terk etti.

Etiketler: zonguldak, takım elbiseli itfaiye müdürü, alaplı yangın
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