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Tahtadan kar küreme bıçağıyla ekiplere yardım ediyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 9 yaşındaki Mesut Uzun, tahtadan yaptığı ve bisikletine monte ettiği kar küreme bıçağıyla ekiplere yardım ediyor.

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Tahtadan kar küreme bıçağıyla ekiplere yardım ediyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Nebihocalar Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Mesut Uzun, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekiplerinden esinlenerek yaptığı ve bisikletine monte ettiği tahtadan kar küreme bıçağıyla hem eğleniyor hem de çalışmalara destek oluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nebihocalar Mahalle Muhtarı Beytullah Tekerli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince sağlanan kar bıçağı ile yollarının açık kalmasını sağlıyor. 9 yaşındaki yeğeni Mesut Uzun ise dayısından gördüğü bu hizmeti, bisikletine monte ettiği tahtadan kar bıçağıyla yapıyor.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Mesut, kendi başına yaptığı tahta kar bıçağı ile bir yandan oyun oynuyor bir yandan da kar küremeye yardımcı oluyor.

Uzun, bisikletli kar küreme aracı dışında birçok icadı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İcatlar yapmayı çok seviyorum. Daha iyi icatlar yapabilmem için Büyükşehir Belediyesi Başkanımız İbrahim dedemden dizüstü bilgisayar istiyorum. Dayım karları kürerken izliyordum. Ben de böyle bir araç yapabilir miyim diye kendime sordum. Çok eğlenceli olacağını düşündüm. Ben de bir tahtayı birkaç parçaya böldüm. Tahtaları birleştirmek için işaretlediğim noktalardan delip birleştirdim. Daha sonra kar küreme aracını hareket ettirmek için bir ip yerleştirdim. Ardından bisikletime monte ettim. Şimdi dayımla beraber karları kürüyorum. Çok eğleniyorum." 

Etiketler: Kocaeli, izmit, mesut uzun, bisikletli kar küreme, kar küreme bıçağı
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