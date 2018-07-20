Tabletle oynamak yerine mavi denizlere "yelken" açıyorlar

Katıldıkları yaz okulu kurslarında yeni arkadaşlıklar da kuran çocuklar, aynı zamanda denizin hırçın dalgalarına ve sert rüzgarlara karşı mücadele veriyor.

Yelken kulübüne gelen 7-18 yaş grubundaki çocuklar ve gençler, yüzme ile İngilizce eğitiminden sonra denize açılarak antrenörler gözetiminde yaklaşık 3 saat yelkenle çalışma yapıyor.

"Evde teknolojik aletlerle zaman geçiriyorlar"

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nün antrenörü Berk Uzel, 50 kişinin katıldığı kurslarda çocuklar ve gençlere öz güven kazandırıp onlara bilinçli bireyler olarak yaşamayı öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

Uzel, amaçlarının, çocukları teknolojik aletlerden ayırarak arkadaşlık bağlarını güçlendirmek olduğunu dile getirerek, "Yaz okulları spor anlamında çocuklara çok büyük katkılar sağlıyor. Yaz okuluna gelmeyen çocuklar evde daha çok teknolojik aletlerle zaman geçiriyor. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla zamanlarını boşa harcamış oluyorlar. Maalesef ailelerde bu duruma göz yumuyor" dedi.

Yelken yapmaya ilk başladığında korkan çocukların daha sonra yelkeni vücudunun bir uzvu gibi kullanmaya başladığını ifade eden Uzel, "Burada çocukları, teknik hakimiyeti arttıktan sonra kendi başlarına yelken yapabilecekleri sınıflara yönlendiriyoruz. Grup eğitim teknesinde paylaşım, takım olabilme duygusu gelişirken, tek başına tekne kullanmaya başlayınca kendi kararlarını kendi verebilme, doğayla mücadele edebilme, cesaret ve öz güvenleri artarak gelişiyor" diye konuştu.

"Bu iş heyecanlı ve keyifli"

Uzel, yelken sporunun çocuklara çok şey kattığını belirterek şunları kaydetti:

"Biz diyoruz ki çocuklarınızı yaz okullarına gönderin ve teknolojik aletlerden uzak kalmalarını sağlayın. Buraya geldiklerinde çocuklar doğru beslenmeyi öğrenir, aktivite yapar ve yeni sporlarla tanışmış olur. Böylece hayatlarını hobileriyle birlikte daha hareketli sürdürürler. Yelkene ilk gelenleri grup eğitim tekneleriyle denize çıkartıyoruz. Bu işin korkutucu değil, heyecanlı ve keyifli olduğunu öğretebilmek için bir antrenör ve 6 sporcu aynı teknede eğitime başlıyor."

Yaz okuluna gelen 11 yaşındaki Ayşe İpek Hiçyılmaz, yelkene başladıktan sonra kendine daha çok güvenmeye başladığını belirterek, "Yelkene bu yıl başladım. Yelkeni çok sevdim, bence çok zevkli bir spor. Bundan sonra da devam etmeyi düşünüyorum. Burası benim için çok eğlenceli bir yer" dedi.

Yelkene yeni başlayan 11 yaşındaki Gurur Ersöz de doğa sporlarını çok sevdiğini, yelkenle bazı korkularını yendiği aktardı.

Kaynak: AA

