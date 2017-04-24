Tabak, bardak, gazeteden kostüm tasarlıyorlar

Sabancı Vakfı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlediği 19. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamındaki atölye çalışmasına katılan lise öğrencileri, gazete, atık plastik tabaklar, bardaklar, kaşık ve çatallar ile CD gibi malzemeleri kullanarak birbirinden farklı kostümler tasarlıyorlar.

Nisan ayı süresince devam eden festival kapsamında Hacı Sabancı Kültür Merkezi'nde başlatılan atölye çalışmasına katılan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, giyim üretimi alanında farklı çalışmalara imza atmak için atık malzemeleri değerlendirmeyi öğreniyorlar.

Gazete, pipet, kağıt bardak, CD ve eski çöp poşeti, plastik tabak ve kaşık gibi parçaları sıcak silikon ile bant kullanarak bir araya getiren öğrenciler, birbirinden ilginç tasarımlar hazırlıyorlar.

Atölye çalışmasıyla, öğrencilerin farklı malzemeler kullanarak hayallerini gerçeğe dönüştürme becerisini kazanmaları hedefleniyor.

Atölye eğitmeni ve sahne tasarımcısı Özlem Karabay, öğrencilere atık malzemelerden kostüm tasarımı yapmayı öğrettiklerini söyledi.

Giyim sektöründe lise öğrencilerinin yaratıcı fikirlerinden yaptıkları tasarımların dünyada çok kabul gören bir uygulama olduğunu belirten Karabay, "Bu uygulama dünyada yaygın olarak yapılıyor. Bu gibi sanat festivallerinde gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmasına fırsat tanıyoruz. Öğrencilerimiz cansız mankenleri giydirmekte oldukça başarılılar. Hayallerini buluntu malzemelere işleme fırsatı buluyorlar. Burada çok eğlenceli işler de çıkıyor." diye konuştu.

Öğrenciler yeteneklerini keşfediyorlar

Karabay, öğrencilerin çalışma sırasında kalıpların dışına çıkarak özgür bir alanda çalışma fırsatını yakaladığını, bu yolla hayal güçlerini farklı malzemeleri kullanma becerisine edinmelerinin sağlandığını dile getirdi.

Öğrencilerden Ezgi Nur Günay da çalışmaların güzel ve eğlenceli geçtiğini, daha önce fark etmedikleri yeteneklerini keşfettiklerini anlattı.

Atıl malzemelerin hayal güçleriyle anlam kazandığını ifade eden Günay, "Biz başkalarının gereksiz gördüğü, çöpe atma gereksinimi duyduğu malzemeleri kullanarak elbiseler yapıyoruz. Ben hayalimde hep yapmak istediğim tasarladığım kostümleri burada gerçeğe dönüştürme fırsatı yakaladım. Bize böyle fırsatlar verildikçe de sanatın daha da ileriye gideceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Giyim öğretim bölümü öğrencisi Şenay Dindar ise atık malzemelerden görseli güzel ve kullanışlı şeylerin çıkabildiğini, yaptıkları tasarımları merkezde sergilediklerini kaydetti.