Suya düşkünlüğüyle bilinen Van kedileri için özel havuz tasarlandı

Van kedisi, beyaz ve ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, farklı göz renkleri ile Van'ın en önemli değerlerinden biri.

Kediler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde kurulan Van Kedisi Evi'nde özenle korunuyor. Özellikle şehre gelenlerin uğrak yerlerinden olan Van Kedisi Evi'nde, kediler için özel bir havuz tasarlanıyor.

Suya düşkünlüğü ile bilinen Van kedileri, inşasına başlanan özel havuzda yüzebilecekler.

YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, her ay ortalama 5 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Van kedisi dünyadaki kedi ırkları içerisinde yüzmeyi seven tek hayvandır. Kedileri belli bir alanda tuttuğumuz için onların bu yüzme ihtiyacını karşılamak gerekiyordu. Bizler de bu temel ihtiyaçtan yola çıkarak onlar için özel havuzlar yapmaya başladık. Sponsor sıkıntısını da giderdikten sonra çalışmalar başladı. Şu an dişiler, erkekler ve yavrular için ayrı ayrı 3 havuz yapıyoruz. Hayvanlar istediklerinde bu havuzlara girerek yüzebilecekler."

Kaynak: AA