Süt kuzularının annelerine kavuşma anı, görenleri duygulandırıyor

Malatya'da, meraya otlatmaya götürülen koyunların, akşam köye dönüşlerinde "süt kuzuları" ile buluşma anı ortaya muhteşem görüntüler çıkarıyor.

Darende ilçesinde kuzu doğumlarıyla iş yoğunluğu artan yetiştiriciler, iki katına çıkan sürüleri için hassas bir döneme giriyor.

Yetiştiriciler, yeni doğan ve süt emme döneminde bulunan kuzuları, her gün sabah ve akşam saatlerinde anneleriyle buluşturuyor.

Gün boyu süt emmek için ağılda sabırsızlıkla bekleyen kuzular ile köye yaklaşan koyunların, birbirinin sesini duymasıyla tatlı bir heyecan başlıyor.

Kapıların açılmasıyla büyük bir telaşla koşmaya başlayan kuzular, yüzlerce hayvanın arasından annelerini kokusundan tanıyor. Sürüdeki 350 koyun arasından annelerini 2 dakika içinde bulan kuzular, hem süt emiyor hem de özlem gideriyor.

Besici Salih Akçay, soğuktan ve hastalıklardan korumak için gayret gösterdikleri kuzuların, annelerini içgüdüsel olarak yüzlerce hayvanın içerisinde, sesinden ve kokusundan tanıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Kuzuların anneleriyle buluşma anı, Cenab-ı Allah'ın hayvanlara bahşettiği, anne şefkatini ve hayvansal içgüdüyü gösteren önemli bir ayrıcalık, yaradanın inananlar için apaçık mucizelerinden biridir bu."

Kaynak: AA