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Buradasınız : » » Susuz Şelale keşfedilmeyi bekliyor

Susuz Şelale keşfedilmeyi bekliyor

Çorum'daki Susuz Şelale, büyüleyici yapısı, eşsiz güzelliği ile doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

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Susuz Şelale keşfedilmeyi bekliyor

'Gümgüm' olarak da bilinen Susuz Şelale doğal yapısı ile görenleri kendine hayran bırakıyor. 

Çorum'daki Susuz Şelale, her mevsim ilgi çekiyor ama sadece kar ve yağmur sularıyla besleniyor. Yani yaz mevsiminde suları kesiliyor. 

Şelalenin suyu aktığı zaman mağaraya girmek için iki metre genişliğinde 10 metre uzunluğunda suyun da içinden akıp dışarı çıktığı bir kayadan geçmeniz gerekiyor.

Su şelaleden akarken etrafa savruluyor ve mağaranın içinde sürekli yağmur yağıyormuş gibi verdiği his insanı cezbediyor.

Su almayan ayakkabılar ve yağmurluk yoksa şelaleye doğaseverlerin birkaç dakika içinde sırılsıklam ıslanmayı göze alarak içeri girmesi gerekiyor.

“Amacımız Çorum’un güzelliklerini Çorumlulara tanıtmak”

Hitit Doğa ve Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Gürkan Yağmur, dernek olarak doğa sporları üzerine faaliyet gösterdiklerini belirterek, amaçlarının Çorum’u Çorumlulara tanıtmak olduğunu söyledi.

Çorum’da çok sayıda doğa harikası yerler olduğunu ve bunları kimsenin bilmediğini dile getiren Yağmur, “Bunlardan bir tanesi de Gümgüm olarak da bilinen Susuz Şelale. Burası merkeze bağlı Kadıderesi köyüne yaklaşık 400-500 metre mesafede. Çok yakın ve ulaşımı çok rahat olmasına rağmen insanlar tarafından bilinmiyor” dedi.

Susuz Şelale’nin kendisi gibi çevresindeki bölgelerin de adeta bir doğa harikası olduğunu anlatan Yağmur, bölgenin turizme kazandırılarak bir cazibe merkezi haline gelebileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Etiketler: susuz şelale, çorum
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