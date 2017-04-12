Sur'un yeniden inşası vatandaşı memnun ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde Hz. Süleyman Camisi'nin çevresindeki 115 dönümlük alanda yapılan rekreasyon çalışmasının ardından alan, vatandaşların beğenisini kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Sur'un yeniden ihya edilmesi amacıyla tarihi Hz. Süleyman Camisi'nin çevresinde yürütülen çalışma ile öncesinde çok çirkin yapılar ve gecekondularla dolu, yıkık harabe, içine girilemez olan 115 dönümlük alanda yapılan rekreasyon çalışması sonrasında halkın hizmetine açılan alan yoğun ilgi gördü.

İlçede, 27 şehit sahabenin de metfun olduğu Hz. Süleyman Camisi'nin çevresindeki 115 dönümlük alanda yapılan rekreasyon çalışması, vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Hizmete açılmasının ardından kimisi eşi ve çocuklarıyla alana gelerek manzarayı seyretti kimisi ise arkadaşlarıyla gezdi. Çocuklar da alanda top oynayarak doyasıya eğlendi.

Vatandaşlardan Mehmet Korkmaz (65), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakırlı biri olarak yapılan düzenlemeyi, düzenlemenin ardından ortaya çıkan manzarayı çok beğendiğini söyledi.

Sur ilçesinde yaşayan vatandaşlardan Kasım Eroğlu da geçmişte çok kötü günler yaşadıklarını kaydetti.

Önceden evlerinin olduğu yerde şimdi çiçeklerin bulunduğunu belirten Eroğlu, ilçenin şu anki halinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Eroğlu, "Şu anki manzara harika olmuş, inşallah devamı gelir. Yapanların emeğine sağlık." dedi.

Van'dan ilçeyi gezmeye gelen Abdulaziz Birgün ise aynı okulda okudukları arkadaşı ile ilçeye geldiklerini, Diyarbakır denilince akla Sur'un geldiğini anlattı.

Alandaki düzenlemenin çok güzel olduğunu aktaran Birgün, "Sur'u görmeden geçmeyelim dedik. Peyzaj çalışmaları çok güzel olmuş." diye konuştu.