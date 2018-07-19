Suriyeli Reyyan, 20 ay sonra ilk adımını Türkiye'de attı

Suriye Halep’te 25 Kasım 2016'da rejimin attığı bombayla hayatları altüst olan Kasım ailesinin 8 yaşındaki kızı Reyyan, hayata yeniden tutunmanın mücadelesini veriyor.

Savaşın acımasız yüzüyle çocuk yaşta tanışan, bir kolunu kaybeden, kafatası şarapnelle parçalanan, bir bacağı büyük oranda felç olan Reyyan Kasım, bugün tekrar yürüyebilmenin ve takılan protezle kaybettiği koluna kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Reyyan Kasım'ın babası Şeher Kasım, Suriye'de şoförlük yaparak ailesinin geçimini sağladığını, 4 kız ve üç oğlu olduğunu söyledi.

Hayatlarını değiştiren olayın 25 Kasım 2016 yılında Halep'te gerçekleştiğini belirten baba Kasım, "Olay sırasında ailem evdeydi. Ben de cuma namazı için abdest alıyordum. Çocuklarım dışarıda oynuyorlardı. Bir an uçak sesi duyduk. Bomba evimizin üstüne düşmüştü" dedi.

4 yaşındaki çocuğu şehit oldu

Çocuklarını aramak için dışarı çıktığını, toz duman arasında yaklaşık 16 kişiyi yerde yaralı veya ölü şekilde yatarken gördüğünü anlatan Kasım, şunları dedi:

"İki kızımdan biri ağır yaralıydı, bir oğlum da olayda yaralanmıştı. Ağır yaralı olan kızım Nur dört yaşındaydı ve orada şehit oldu. Evde misafirimiz olan eşimin kız kardeşi ve çocukları da şehit oldu.

O esnada iki kızımı ve oğlumu arabaya alıp kaçtım. O alandan çıkarken uçak tekrar bombaladı. Hastaneye ulaştık. Oğlumu ve kızım Reyyan'ı ameliyata aldılar."

Halep'te Human Appeal isimli sivil toplum kuruluşunun yetkililerine ulaşarak kızının tedavisi için yardım istediğini anlatan baba Kasım, gerekli koordinasyon sağlandıktan sonra kızı Reyyan'ın Ankara'da tedavi planlamasının yapıldığını söyledi.

Baba Kasım, Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini söyleyerek, "Türkiye'ye ve kızımı tedavi eden Türk hekimlerine ve Human Appeal'a çok teşekkür ederim" dedi.

Tekrar gülümsemeye başladı

Şu an diğer çocuklarıyla Halep'te olan eşinin, heyecanla kızını görmeyi beklediğini belirten Kasım, kızının patlamada bir kolunu kaybettiğini ve bacağındaki hasar nedeniyle yürüyemediğini söyledi.

Kasım, Reyyan'ın koluna takılan protez ile tekrar gülümsemeye başladığını ve tedavi bitiminde tekrar yürüyebileceği için çok sevinçli olduğunu ifade etti.

Baba Kasım, savaşı ancak yaşayanların anlayabileceğini belirterek, şunları dedi:

"Bizler, ister Suriye'de ister dünyanın başka bir yerinde olsun, savaşa karşıyız. Suriye'de güvende değiliz, her an bombaların altında kalabiliyoruz. Benim çocuğumun suçu neydi de hayatı boyunca savaşın izlerini vücudunda taşıyacak. Beynine aldığı darbeden ötürü sol tarafı felç kaldı, sol kolunu kaybetti. Şimdi protez kol ile hayatını sürdürecek. Beyin ameliyatından sonra kafatası kırığı yüzünden kafatası kemiği kaybı var ve ömrü boyunca öyle kalacak. Sağ bacağı ise sakat halde."

"Güzel kıyafetlerimiz kirlenmesin istedik, yere yatmadık"

Savaşın izlerini bir ömür taşıyacak olan küçük Reyyan ise bir an önce iyileşip kardeşleri ve annesini görmek isteğini, evine döneceği gün için heyecanlandığını belirtti.

"Anneme, kardeşlerime ve arkadaşlarıma çok sarılacağım" diyen Reyyan, Türkiye'yi çok sevdiğini ancak evini ve ailesini özlediğini söyledi.

Yaşadıklarını anlatan Reyyan, olaydan hemen önce kardeşleriyle birlikte evde olduklarını, duş alıp temiz giysilerini giydiklerini anlattı.

"Patlamada ölen kardeşim Nur, sokağa çıkmayı istedi. Annem önce karşı çıktı, sonra 'Sen de kardeşinle çık' dedi. Oynarken bir anda bir ses duyduk. Uçaklar geçmeye başladı ve bir erkek çocuk yanımıza gelerek 'Yere yatın, size gelmesin' dedi. Biz ise yeni ve güzel kıyafetlerimizi giydiğimiz için yere yatmadık, üstümüz kirlenmesin istedik. Sonra bombalar atıldı."

Kolunu kaybettiği ve yürüyemediği için çok mutsuz olduğunu ancak protez kolunun takılmasıyla büyük sevinç yaşadığını belirten Reyyan, "Doktorlar benimle çok ilgilendi. Artık yürümeye de başladım. Bütün doktorlarıma ve Türkiye'ye çok teşekkür ederim" dedi.

Kontrol yapılırken protezi kolundan her çıkarıldığında tekrar kolunu kaybetmiş gibi ağlayan Reyyan, gün içinde sürekli protez kolunu okşuyor ve savaşın tüm izlerine rağmen yürümek için mücadele etmeye devam ediyor.

Kaynak: AA