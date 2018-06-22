Suriyeli küçük Abdulmuin'e Gaziantep'te 'umut ışığı'

Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Hasan ailesi, Esed rejiminin sürgünü nedeniyle Afrin'e sığındı. Ailenin 9 yaşındaki oğlu Abdulmuin, Ramazanın ilk günü geldikleri Afrin'de, terör örgütü YPG/PKK tarafından önceden araziye döşenen mayına basması sonucu ağır yaralandı.

Şarapnel parçalarının isabet ettiği sol gözü tamamen, sağ gözü ise kısmen görme yetisini kaybeden küçük Abdulmuin, Türkiye'nin desteğiyle getirildiği Kilis'teki ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kararan dünyası için devreye giren hayırsever Zeki Kutlugün'ün desteğiyle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılan küçük Abdulmuin'in gözlerinin yapılan tetkiklerde kornea nakline uygun olduğu belirlendi.

Küçük bedenindeki yaralara rağmen hala gülebilen Hasan'ın, kornea nakli masraflarını da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği karşılayacak.

Bir ay içinde kornea nakli yapılacak

GAÜN Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Necip Kara, Abdulmuin'in durumunun savaşın kötü yüzünü ortaya koyduğunu dile getirdi.

El-Hasan'ın tedavisi için gerekli kontrolleri ve planlamaları yaptıklarını aktaran Kara, şunları belirtti:

"Maalesef mayın patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar mevcut. Gözleri de etkilenmiş durumda. Sağ gözü 1-2 metreden parmak sayabiliyor. Ancak sol gözü ciddi bir şekilde etkilenmiş ve kornea nakli gerekiyor. İnşallah sol gözüne kornea nakli yapacağız. Yaklaşık bir ay içerisinde bu operasyonu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir önceki ameliyatı yeni olduğu için dokuların kendisine gelmesi adına vakit tanımak gerekiyor."

Kara, 3 yıldır Suriyeli hastalara kornea nakli yaptıklarını belirterek, "Çok sayıda çocuk da geldi bu süreçte. Bunların bazıları bir şey yapılamayacak durumdaydı maalesef. Çok sayıda kornea nakliyle sağlığına kavuşan hastamız mevcut. İnşallah Abdulmuin kardeşimiz de bu tedaviyi görecek" dedi.

"Ben artık görmek istiyorum"

Abdulmuin el Hasan da artık hayatını normal bir şekilde sürdürmek isteğini dile getirdi:

"Ben artık görmek istiyorum. Okula kendi başıma gitmek istiyorum. Üzerimi çıkarırken ve giyerken bana kimsenin yardım etmesini istemiyorum."

Baba Abdulkerim el Hasan ise oğlunun yeniden görebilmesini arzu ettiklerini söyledi.

Hasan, "Çocuğumun kendi başına yürümesini istiyorum artık. Bu zamana kadar Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis halkı bizimle birlikte oldu. Sağ olsunlar maddi ve manevi olarak bize destek verdiler. Allah Türk devletinden razı olsun ve onların başını eğdirmesin" dedi.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, Abdulmuin el Hasan'ın durumundan haberdar olur olmaz harekete geçtiklerini anlattı.

Tedavi süreciyle ilgili bütün aşamalarda aileye gerekli maddi ve manevi desteği sağlayacaklarını belirten Alaca, "Bu tür savaş mağduru kardeşlerimizin sağlığına kavuşabilmesi adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Küçük kardeşimizin kornea nakli başarılı bir şekilde gerçekleşip, güzel yarınlara merhaba diyecek inşallah" şeklinde konuştu.

