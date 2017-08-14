  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Suriyeli çocukların dondurma sevinci

Tekirdağ'daki bir dondurma firması tarafından Hatay'da Boynuyoğun Konteyner Kentinde kalan çocuklara 15 bin dondurma dağıtıldı.

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Suriyeli çocukların dondurma sevinci

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Konteyner Kentinde kalan çocuklara 15 bin dondurma dağıtıldı.

Kamptaki Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) görevlilerinin talebi üzerine Tekirdağ'daki bir dondurma firması tarafından, kamptaki çocuklara dağıtılmak üzere 1 kamyon dondurma gönderildi.

Yaklaşık 8 bin kişinin kaldığı kampın meydanına getirilen toplam 15 bin dondurmayı almak için onlarca çocuk sıraya geçti.

Dondurmalar, kamp çalışanları ve AFAD görevlileri tarafından dağıtılırken, çocuklar dondurmalarını büyük bir iştahla yedi.

Kamp idaresinin, önümüzdeki günlerde yine bir hayırsever tarafından gönderilecek kolaların dağıtımını yapacağı öğrenildi.

Etiketler: Suriyeli, konteyner kent, dondurma
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