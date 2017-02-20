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Buradasınız : » » Suriyeli çocuk yaralı köpeğin başından ayrılmadı

Suriyeli çocuk yaralı köpeğin başından ayrılmadı

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle Kilis'e yerleşen bir çocuk, yaralı sokak köpeğine evinden getirdiği battaniyeyi örterek yardım gelene kadar başında bekledi.

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Suriyeli çocuk yaralı köpeğin başından ayrılmadı
Kilis'te Suriyeli bir çocuk, otomobilin çarptığı yaralı sokak köpeğine evinden getirdiği battaniyeyi örterek yardım gelene kadar başında bekledi.
 
Öncüpınar Mahallesi Tibil Evleri mevkisinde sürücüsünün adı ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yoldan geçen sokak köpeğine çarptıktan sonra uzaklaştı. Vatandaşlar tarafından yol kenarına alınan köpeğin titrediğini fark eden Suriyeli ailenin 5 çocuğundan Hüseyin el-Hasan (8), evinden battaniye getirerek yaralı köpeği sardı.
 
Daha sonra köpeğe müdahale için vatandaşlardan yardım isteyen Hasan, ekipler gelene kadar hayvanın başından ayrılmadı.
 
Kilis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıkları köpeği, sedye ile hayvan ambulansına yükleyerek veterinere götürdü. Arka ayakları incinen köpek tedavi altına alındı.
 
Kilis Belediyesince köpeğin tedavisiyle ilgili yapılan açıklamada, Kilis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine hızla olay yerine giderek köpeği tedavi altına aldığı belirtildi.
 
Açıklamada, "Hızlı bir şekilde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra köpek, sedyeyle hayvan ambulansına yüklenerek veterinere götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iç kanamadan dolayı kurtarılamadı." ifadesi kullanıldı.
 
Köpeğin telef olduğu bilgisini alan ve büyük üzüntü yaşayan Suriyeli Hüseyin el-Hasan, "Arabalar çok hızlı gidiyor ne olur yavaş kullanın. O köpeğin ne suçu vardı." dedi. AA
 
Etiketler: suriyeli çocuk, yaralı köpek, Kilis, Kilis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
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