Suriyeli aileye evini açan Mustafa Turan

74 yaşındaki Mustafa Turan, Suriye'den savaş yüzünden kaçıp Türkiye'ye sığınan Elmeşhur ailesine evini açarak yardım kuruluşlarının da desteği ile ailenin tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

3 çocuklu Suriyeli aileden kira istemeyen Turan, aynı zamanda Elmeşhur ailesinin küçük çocuklarına dedelik yapıyor.

Arapça öğrenmeye başlayan Turan, Suriye'nin Rakka şehrinden terör örgütü DEAŞ'ın baskıları sonucu 6 ay önce ayrılarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Elmeşhur ailesini sık sık ziyaret ederek, ihtiyaçları olup olmadığını soruyor.

Suriyeli çocuklara bisiklet alan Mustafa Turan, torunlarından ayırmadığı Zeynel Abidin (2), Tacettin (3) ve Seyfettin Elmeşhur (6) ile evin bahçesinde oyunlar oynuyor.

"Kış gününde onları dışarıda bırakmak olmazdı"

Mustafa Turan, titiz biri olduğunu, evine kiracı alacağı zaman oldukça seçici davrandığını, ancak soğuk havada kalacak yeri olmayan Suriyeli aileyi görünce tereddüt etmeden evini onlara ücretsiz tahsis ettiğini söyledi.

Sadece Allah'ın rızasını gözettiğini vurgulayan Turan, "Geldiler bize ama hiçbir şeyleri yok. Kendi imkanlarımızla ve hayır işleriyle uğraşanlara durumu anlattık. Sağ olsunlar onların da yardımıyla eve eşya aldık. Biz onlardan memnunuz, inşallah onlar da bizlerden memnundur. Ensar-muhacir ilişkisi içinde olduk. Benim 21 torunum vardı, 3 de bunları sayarsak 24 torunum oldu. Beni çok seviyorlar, ben de onları çok seviyorum. Eşimle beraber arada inip hal hatır soruyoruz. Aileden birileri oldular artık." diye konuştu.

Eşi Yasin'in inşaatlarda çalışarak evi geçindirdiğini ifade eden Suriyeli Cevahir Elali ise şunları kaydetti:

"Mustafa amcadan Allah razı olsun. Bize ne gerekiyorsa yardım etti. Biz 5 aile bir evde kalıyorduk. Yatacak yerimiz yoktu. Mustafa amca bize sahip çıktı. Hayat Suriye'de çok zor. Orada savaş var. Kalmak isterdik ama DEAŞ'ın zulmünden kaçmak zorunda kaldık. Geldik Türkiye'ye, buralar çok güzel. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun."