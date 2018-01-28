Suriyeli aile ülkelerine dönmek istiyor

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 5 yıl önce Türkiye'ye sığınan Suriyeli aile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua ediyor ve ana vatanlarında barış içinde yaşamayı arzu ediyor.

Afrin'e 20 kilometre mesafedeki Garigıl köyünden kaçarak Muş'a sığınan Hanan İbrahim Alo ve ailesi ülkelerine dönecekleri günü bekliyor.

Türkçe bilmeyen 60 yaşındaki Alo, torunu Ronican Alo aracılığıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytin ağaçlarıyla kaplı Suriye'deki köylerini çok özlediklerini söyledi.

"Ailemizin büyük kısmı orada kaldı"

Suriye'de savaş çıktığı için beş yıldır Türkiye'de olduklarını anlatan Alo, şöyle konuştu:

"Kızlarım vardı, onlar da evlenip ayrıldılar. Şimdi burada ben, eşim ve torunlarım kaldı. Torunlar da burada okula gidiyor. Babam, kardeşlerim, oğlum, dayım, ailemizin büyük kısmı orada kaldı. Memleketimiz çok güzel bir yer. Akrabalarımızı, memleketimi özledim. Gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Afrin teröristlerden temizlenirse ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Memleketinize dönebilirsiniz' derse biz de döneriz. Her gün Türk askerleri ve Erdoğan için dua ediyoruz."

"Arkadaşlarımı özlüyorum"

Ronican Alo ise memleketini ve arkadaşlarını çok özlediğini ifade ederek, "Suriye'de sadece birinci sınıfı okudum. Burada okuluma devam ettim ve Türkçe öğrendim. Suriye'ye dönmek istiyoruz. Oradaki sınıf arkadaşlarımı ve köydeki arkadaşlarımı özlüyorum." dedi.

AA