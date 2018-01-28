  • 28 OCAK 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.754
    EURO 4.663
  • BIST 120701.92
    ALTIN 162.789
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriyeli aile ülkelerine dönmek istiyor

Suriyeli aile ülkelerine dönmek istiyor

Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Muş'a yerleşen Kürt kökenli Suriyeli aile, bölgede teröristlerin temizlenmesinin ardından memleketlerine dönebilecekleri günü bekliyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyeli aile ülkelerine dönmek istiyor

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 5 yıl önce Türkiye'ye sığınan Suriyeli aile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua ediyor ve ana vatanlarında barış içinde yaşamayı arzu ediyor.

Afrin'e 20 kilometre mesafedeki Garigıl köyünden kaçarak Muş'a sığınan Hanan İbrahim Alo ve ailesi ülkelerine dönecekleri günü bekliyor.

Türkçe bilmeyen 60 yaşındaki Alo, torunu Ronican Alo aracılığıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytin ağaçlarıyla kaplı Suriye'deki köylerini çok özlediklerini söyledi.

"Ailemizin büyük kısmı orada kaldı"

Suriye'de savaş çıktığı için beş yıldır Türkiye'de olduklarını anlatan Alo, şöyle konuştu:

"Kızlarım vardı, onlar da evlenip ayrıldılar. Şimdi burada ben, eşim ve torunlarım kaldı. Torunlar da burada okula gidiyor. Babam, kardeşlerim, oğlum, dayım, ailemizin büyük kısmı orada kaldı. Memleketimiz çok güzel bir yer. Akrabalarımızı, memleketimi özledim. Gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Afrin teröristlerden temizlenirse ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Memleketinize dönebilirsiniz' derse biz de döneriz. Her gün Türk askerleri ve Erdoğan için dua ediyoruz."

"Arkadaşlarımı özlüyorum"

Ronican Alo ise memleketini ve arkadaşlarını çok özlediğini ifade ederek, "Suriye'de sadece birinci sınıfı okudum. Burada okuluma devam ettim ve Türkçe öğrendim. Suriye'ye dönmek istiyoruz. Oradaki sınıf arkadaşlarımı ve köydeki arkadaşlarımı özlüyorum." dedi. 

AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER