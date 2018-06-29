Suriyeli Abdülmuin ailesine kavuştu

Kilis Valiliği, Suriye'de Esed rejimince sürgün edilen, sığındıkları bölgede terör örgütü YPG/PKK tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu ağır yaralanan ve Türkiye'de tedavi altına alınan 9 yaşındaki Abdülmuin el-Hasan'ı, annesi ve 3 kardeşiyle kavuşturdu.

Patlamanın ardından babası tarafından ağır yaralı olarak Türkiye'ye getirilen ve burada sağlığına kavuşan ancak sol gözünde tamamen, sağ gözünde ise kısmen görme yetisini kaybeden Abdülmuin, Kilis Valiliği'nin girişimleri sonucu annesi ve kardeşleriyle kavuşmanın sevincini yaşadı.

Kilis ve Gaziantep'te gördüğü tedavinin ardından hızla iyileşmeye başlayan küçük çocuğun en büyük arzusu karşısında duyarsız kalmayan Kilis Valiliği, geride kalan Suriyeli Hasan ailesinin 4 ferdinin de bulundukları bölgeden alınarak Türkiye'ye getirilmesini sağladı.

"Geldiklerini duyduğumda inanamadım"

Abdülmuin el Hasan, ailesiyle buluşacağını duyduğunda, "teselli olsun diye söylediler" diye düşündüğünü belirtti.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın yaptığı bu iyiliğin kendisini çok sevindirdiğini anlatan küçük çocuk, "Geldiklerini duyduğumda inanamadım, annemi kucaklayıp onun kokusunu hissedene kadar. Kilis Valisi'ne çok teşekkür ediyorum. Allah onu bize bağışlasın. Mazluma sahip çıkan bir tane Müslüman ülke varsa o da Türkiye" dedi.

"Türk devletine çok teşekkür ediyorum"

Anne Rana el-Mısri de ailesinin yeniden bir araya gelmesinde emeği geçen herkese minnettar olduğunu ifade ederek, "Allah'a çok şükürler olsun, Türkiye devleti bizi Suriye'den getirdi, çocuğuma ve eşime kavuşturdu. Çocuğumu gördükten sonra çok rahatladım, onu çok özlemiştim, tekrardan Türk devletine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Abdülkerim el-Hasan da "Bana 'ailenizi getireceğiz' dediklerinde inandırıcı gelmedi. Kendi ülkemizde böyle bir durum asla mümkün olmaz" dedi.

"Türkiye'de huzur ve mutluluk var"

Oğlunun tedavisi devam ederken, kendisine Valilik emriyle geçici kimlik çıkartıldığını ve ardından ailesinin getirilmesi için girişimlerde bulunulduğunu dile getiren Hasan, şunları kaydetti:

"Ben yine inanmadım ama yine de sabah ailemi arayıp sınır kapısına gelmelerini istedim. Daha sonra valilik aracıyla Kilis'e getirildiler. Ailemle beraber olduğumuza halen inanamıyorum. Eğer güvenli bir İslam ülkesi varsa orası da Türkiye'dir. Bize ondan başkası sahip çıkmıyor. Suriye'deki savaş bitinceye kadar geri dönmek istemiyorum. Türkiye'de huzur ve mutluluk var."

Abdulmuin'in kız kardeşi Wafaa el-Hasan da kardeşini görmeden önce çok endişelendiğini ancak şimdi sevinçli olduğunu dile getirdi.

Diğer kardeş Muhammed Emin el-Hasan da kardeşini gördüğünde çok mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah ameliyat olduktan sonra onunla birlikte yeniden eskisi gibi oyunlar oynayacağız" dedi.

Kaynak: AA