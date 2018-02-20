Süpürge ve faraşla karanlıkta başlayan temizlik mesaisi

Muharrem Karaahmetoğlu İstanbul Beyoğlu Belediyesi’nde temizlik görevlisi.

Kasımpaşa’nın Bülent Demir Caddesi ile Tuz Ambarı arasındaki bölge ondan soruluyor.

Muharrem Karaahmetoğlu elinde süpürgesi ve faraşıyla yollara düştüğünde henüz gün aydınlanmamış oluyor.

Karaahmetoğlu daha önce tekstil sektöründe ütücü olarak çalışmış.

“Şartlar ağırdı, mesai süreleri uzundu, sokaklarda olmak benim için daha iyi” diyor.

İşini çok severek yaptığını söyleyen Muharrem Karaahmetoğlu’nun tek şikayeti çevreye duyarsız insanlar.

Ona göre sokakların bu kadar kirlenmesinin ardında yatan “nasıl olsa temizleyen var” düşüncesi. İnsanların ellerindekilerini çöpe değil, bu anlayış yüzünden rastgele etrafa attıklarını söylüyor.

Sokakları duyarsız insanlar kirletiyor

Muharrem Karaahmetoğlu yaptığı işten gocunmuyor ancak İstanbulluların daha duyarlı olmasını istiyor.

“İnsanların kullandığı sosyal alanlara mümkünse bir şey atmayalım. Diğer türlü biz de altından kalkamıyoruz”.

Muharrem Karaahmetoğlu’nu sokakları temizlerken en çok sigara izmaritleri zorluyor. Adım başı izmarit temizliyor, özellikle toplu taşıma duraklarında büyük zaman harcıyor.

Günün yorgunluğunu ise eve gittiğinde kendisini karşılayan çocukları ile atılyor. İki çocuk babası Muharrem Karaahmetoğlu, ailesine de elinden geldiğince zaman ayırıyor.

