Süper Loto'da 6 milyon haftaya devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 489'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Çekiliş sonucunda bu haftanın kazandıran numaraları 4, 13, 25, 27, 29 ve 33 oldu.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 602 bin 827 lira 62 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 73 kişi 8 bin 193 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 555 kişi 141 lira 55'er kuruş, 3 bilen 87 bin 445 kişi 12 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 349 bin 61 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 697 bin 790 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 949 bin 115 lira 72 kuruş kamuya aktarılacak.