  • 07 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 19º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.712
    EURO 3.958
  • BIST 88679.04
    ALTIN 149.322
Buradasınız : » » Süper Loto'da 6 bilen olmayınca 9. kez devretti

Süper Loto'da 6 bilen olmayınca 9. kez devretti

Süper Loto oyununun 494'üncü hafta çekilişi yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Süper Lotoda 6 bilen olmayınca 9. kez devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 494'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Bu haftanın kazandıran numaraları; 4, 8, 14, 16, 32 ve 49 oldu.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 20 milyon 449 bin 409 lira 97 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 117 kişi 10 bin 431 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 70 kişi 162 lira 70'er kuruş, 3 bilen 158 bin 637 kişi 14 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 4 milyon 794 bin 4 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 3 milyon 465 bin 570 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 936 bin 972 lira 75 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto, bu haftayla 9'uncu kez devretmiş oldu.

Etiketler: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Süper Loto oyunu, süper loto çekildi, 6 Nisan 2017 Süper Loto çekilişi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER