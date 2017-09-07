Süper Loto'da 20 milyon haftaya devretti (7 Eylül 2017)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 516'ıncı hafta çekilişi yapıldı.

Bu haftanın kazandıran numaraları 1, 35, 37, 40, 44 ve 52 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 20 milyon 737 bin 798 lira 37 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 81 kişi 12 bin 881 lira 15'er kuruş, 4 bilen 5 bin 593 kişi 200 lira 75'er kuruş, 3 bilen 123 bin 441 kişi 15 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 4 milyon 98 bin 19 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 961 bin 626 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 655 bin 765 lira 77 kuruş kamuya aktarılacak.