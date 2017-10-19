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Buradasınız : » » Süper Loto'da 10 milyon haftaya devretti (19 Ekim 2017)

Süper Loto'da 10 milyon haftaya devretti (19 Ekim 2017)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 20 bin 269 lira 65 kuruş haftaya devretti.

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Süper Lotoda 10 milyon haftaya devretti (19 Ekim 2017)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 522'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 12, 17, 28, 47 ve 48 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 20 bin 269 lira 65 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 63 kişi 11 bin 989 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 608 kişi 176 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 97 bin 480 kişi 14 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 2 milyon 966 bin 554 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 144 bin 401 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 198 bin 608 lira 61 kuruş kamuya aktarılacak.

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