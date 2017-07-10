Sümela Manastırı'nda seyir keyfi

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı, Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle yapılacak seyir terasları ile kuş bakışı izlenebilecek.

Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden tarihi Sümela Manastırı, bölgeye gelen turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında yer alıyor.

Kaya ıslahı ve restorasyon çalışmaları dolayısıyla bir süreliğine ziyarete kapatılan manastır, ziyaretçilerine yemyeşil ormanları ile eşsiz doğal güzellikleri bir arada sunuyor. Manastır, bölgedeki tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlıyor.

Alternatif turizm destinasyonlarına hız verilen yörede, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle biri cam olmak üzere 4 seyir terası yapılması için çalışmalara başlandı.

İhale süreci tamamlanan ve yaklaşık maliyeti 4 milyon lira olan proje kapsamında yapılacak seyir terasları ile Sümela Manastırı karşıdan kuş bakışı izlenebilecek.

"Yörenin eşsiz doğal güzellikleri ziyaretçilerini büyülüyor"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Maçka'nın 4 bin yıllık geçmişinin izlerini ve kültürünü, doğal güzellikleriyle turizmin hizmetine sunduğunu söyledi.

İlçenin önemli turizm destinasyonlarını manastır ve kiliselerinin oluşturduğunu dile getiren Koçhan, Sümela Manastırı'nın da bu kapsamda ön planda olduğunu ifade etti.

Koçhan, Sümela Manastırı'nın kaya ıslahı ve restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süreliğine kapalı olduğunu anımsatarak, o nedenle de manastıra gelen turistlere yönelik farklı alternatifler oluşturduklarını anlattı.

Manastırın patika yolunun alt kısmında bulunan ve bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme kazandırılan Aya Varvara Kilisesinin, bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü vurgulayan Koçhan, "Aya Varvara Kilisesi, misafirlerine Sümela Manastırı'nı görselleriyle hem 3 boyutlu gezme imkanı hem de uzaktan doğal güzellikleriyle görme imkanı sunuyor. Yörenin eşsiz doğal güzellikleri ziyaretçilerini büyülüyor." diye konuştu.

"Biri cam olmak üzere toplamda 4 seyir terası yapacağız"

Koçhan, "Dünyaca ünlü Sümela Manastırı'na biri cam olmak üzere toplamda 4 seyir terası yapacağız. Seyir terasları, yemyeşil ormanları, Karadağ'ın eteğindeki tarihi Sümela Manastırı ve müthiş manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri cezbedecek." ifadelerini kullandı.

Seyir teraslarının kotlarının da birbirinden farklı olacağına işaret eden Koçhan, "Sümela'nın tam karşısında olacak seyir terasları birbirinden kot olarak da daha yüksek olacak. Karşıdan bakan kişi, Sümela'nın hem içini hem de üzerindeki ormanlık ve kayalık alanı görerek, kartpostallık görüntü oluşturan manastırı kuş bakışı izleyebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Koçhan, seyir teraslarının ikisinin yapımına başlandığını belirterek, yörenin turizme hazır olduğunu ve ziyaretçilerini beklediğini sözlerine ekledi.