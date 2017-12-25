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Buradasınız : » » Sümela Manastırı beyaza büründü

Sümela Manastırı beyaza büründü

Doğu Karadeniz'in önemli turizm mekanlarının başında gelen Sümela Manastırı ve ören yeri, yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

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Sümela Manastırı beyaza büründü

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi'nde yer alan Sümela Manastırı ve çevresinde, hafta sonu kar yağışı etkili oldu.

Her mevsim yerli ve yabancı turistleri bölgeye çeken Sümela Manastırı ve ören yerindeki kar yağışının ardından ağaçlar, çeşmeler ve vadideki derenin bazı bölümleri, adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bir süredir restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olan manastıra giriş yapamayan ziyaretçiler, uzaktan da olsa bol bol fotoğraf çekerek manzara ve karın tadını çıkardı.

Kaynak: AA

Etiketler: yoğun kar yağışı, sümela manastırı, Doğu Karadeniz
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