Sümela Manastırı beyaza büründü

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi'nde yer alan Sümela Manastırı ve çevresinde, hafta sonu kar yağışı etkili oldu.

Her mevsim yerli ve yabancı turistleri bölgeye çeken Sümela Manastırı ve ören yerindeki kar yağışının ardından ağaçlar, çeşmeler ve vadideki derenin bazı bölümleri, adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bir süredir restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olan manastıra giriş yapamayan ziyaretçiler, uzaktan da olsa bol bol fotoğraf çekerek manzara ve karın tadını çıkardı.

Kaynak: AA