'Sultan Abdülhamit Korosu' dünyaya barış mesajları verecek

Koronun kurucularından Orhan Çakmak, Bosna'nın Türkiye için farklı bir konumda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Birlikte 538 yıl yaşamışız. Ben de Bosna ve Türkiye arasında güzel bir ekip oluşsun ve bu ekip hem Türkiye hem Bosna hem de Avrupa'da konserler versin istedim."

"Sultan Abdülhamit Osmanlı Devleti'nde çok önemli bir padişah"

Türkiye Bosna Hersek Kardeşlik Platformu Başkanı da olan Orhan Çakmak, Sultan Abdülhamit'in Osmanlı Devleti'nde çok önemli bir padişah olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ben Sultan Abdülhamit'i Cumhurbaşkanımızla çok özdeştiriyorum. Bugün Sultan Abdülhamit'in yaptıklarını saymakla bitiremeyiz. Sultan Abdülhamit, Osmanlı'nın en zayıf döneminde, 33 yıl bir karış toprak vermeden ülkeyi yönetmiş ve maalesef aynı bugün yaşadığımız olaylar gibi şeyler yaşayarak tahttan indirilmiş çok önemli bir insan. Gençlerin de 'Sultan Abdülhamit kimdir acaba?' diye sorup hayatını öğrenmesini istediğimden koroya bu ismi verdim."

"Türkçe bizim önceliğimiz"

Çakmak, Türk-İslam dünyasının bir araya getirildiği ve harmanlandığı bir ekip kurmak istediklerini anlattı:

"Korodakiler Boşnak olabilir ama Kazakça, Kırgızca, Türkmence, Arapça, İngilizce şarkılar da söyleyecek. Türkçe bizim önceliğimiz. Dünyaya mesajlar ileteceğiz. Asıl hedefimiz ve amacımız bu inşallah."

Farklı dillerde ve dünyanın her yerinde müzikseverlerle buluşacak bir albüm çalışması yapacaklarını da söyleyen Çakmak, "Albümde Bosna Hersek'in geleneksel müziği sevdalinkanın yanı sıra Türk sanat müziği ile Neşet Ertaş türkülerini de koro yorumlayacak" dedi.

Kardeşlik Gecesi konserlerinin altıncısı düzenlendi

Koronun kurucularından Samir Sibonjic de Bosna Hersek-Türkiye Kardeş Platformu'nun düzenlediği "Kardeşlik Geceleri" etkinliğine katılan sanatçılarla müzik eğitimi alan çocukların koroda bir araya geldiğini söyledi.

Sbonjic, Kardeşlik Gecesi konserinin altıncısını düzenlediklerini vurguladı:

"Hedefimiz, Bosna ve Türkiye halkının sadece romantik bir ilişki kurması değil. Hedefimiz hem Türkiye'den bize misafirlerin gelmesi hem de bizim gençlerimizin Türkiye'ye giderek orayı tanımaları, o kültürü görmeleri, öğrenmeleri ve ortak değerlerimizi paylaşmaları. Biz bunu istiyoruz."

"Hala Osmanlı'ya dair güçlü duygular taşıyoruz"

Sibonjic, çeşitli faaliyetlerde Bosna Hersek ve Türkiye'nin önemli isimlerini ön plana çıkartmak istediklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Öne çıkarmak istediğimiz şahsiyetlerden birisi de Sultan Abdülhamit Han. Abdülhamit Han hem Bosna Hersek hem de Türkiye için çok önemli. Hilafetin son padişahı. Biz, Bosna Hersek olarak hala Osmanlı'ya karşı güçlü duygular taşıdığımız için onu tekrar canlandırmak adına bir araya geldik."

"Sultan Abdülhamit Han, kültür hayatına sahip çıkan bir insandı"

Koronun şefliğini üstlenen Zinaid Agic ise 1978'den itibaren koro çalışmaları yaptığını belirtti. Agic şu bilgileri verdi:

"Sami Sibonjic ve Orhan Çakmak desteğiyle müzik okulumuz daha güçlü faaliyetler gerçekleştirmeye başladı ve beraber daha fazla genci bir araya getirdik. Okulumuzda farklı müzik alanlarında, farklı enstrümanlar çalan öğrencilerimiz var. Sultan Abdülhamit Han, kültür hayatına sahip çıkan bir insandı ve bu nokta benim için çok önemli. Bu bakımdan koro benim için büyük bir sorumluluk. Ben de bu sorumluluğu taşıyarak Sultan Abdülhamit Han korosunun daha iyi olması için çalışıyorum."

Eserler Türkçe, Arapça, Boşnakça ve İngilizce yorumlanıyor

Orta okul ve lise öğrencileri ağırlıklı olmak üzere çeşitli yaş gruplarının bir araya geldiği 50 kişilik koro 6 ay önce kuruldu.

PTT'nin desteğiyle, İstanbul'da ve Ankara'da konserler veren grup, repertuvarındaki eserleri Arapça, Boşnakça, İngilizce ve Türkçe yorumluyor.

Kaynak: AA