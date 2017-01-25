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Su kuşlarının donan gölde yaşam mücadelesi

Türkiye'nin en büyük tatlısu gölü olan Beyşehir Gölü'nün aşırı soğuklar nedeniyle buz tutması, bölgedeki su kuşlarını da olumsuz etkiliyor.