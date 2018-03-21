Su kıtlığı yaşayan kişi sayısı 3.5 milyarı bulabilir

Dünyada su kaynakları giderek azalırken suya olan talep artıyor. Temiz ve güvenilir su kaynakları, endüstri, tarım ve enerji üretimi için hayati öneme sahip. Dünyadaki her topluluk ve ekosistem hayatta kalmak, sanitasyon ve hijyen için suya bağımlı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) "İçme Suyu, Sıhhi Koşullar ve Hijyende İlerleme 2017" raporuna göre, dünyada her 10 kişiden 3’ünün (2,1 milyar) evinde temiz ve güvenilir kullanma suyu bulunmazken her 10 kişiden 6’sı (4,4 milyar) kötü sıhhi koşullarda yaşıyor.

Raporda, temiz ve güvenilir su kaynaklarından yoksun 2,1 milyar kişinin bulunduğu ve bunlardan 844 milyonunun içme suyuna erişemediği vurgulandı.

Rapora göre, 263 milyon kişi evlerinin yarım saat uzağından su taşırken, 159 milyon kişi de akarsu ya da göl gibi kaynaklardan elde edilen arıtılmamış suyu içiyor.

4,4 milyar kişi kötü sıhhi koşullarda yaşıyor

Güvenilir biçimde yönetilen sanitasyon imkanı olmayan 4,4 milyar kişinin 2,3 milyarının temel sanitasyon hizmetlerine bile erişemediğine işaret edilen raporda, bu kişilerden 600 milyonunun tuvaleti başka ailelerle paylaştığı ve 892 milyon kişinin tuvaletini açık alanlarda yaptığı belirtildi.

Nüfus artışı nedeniyle açık alanda tuvalet yapma Sahraaltı Afrika ve Okyanusya gibi bölgelerde yaygınlaşıyor.

Rapora göre, çok sayıda ev, sağlık kuruluşu ve okulda sabun ve el yıkamak için su bulunmuyor ve bu durum özellikle çocukların ölümcül hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.

Her yıl 5 yaş altı 361 bin çocuk ishalden yaşamını yitiriyor. Yetersiz sanitasyon ve kirli sular da kolera, dizanteri, hepatit A ve tifo gibi hastalıkların yayılmasına yol açıyor.

2040’ta 33 ülke ciddi su sıkıntısı yaşayacak

Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün (WRI) farklı iklim modelleri ve sosyoekonomik senaryoların birlikte kullanıldığı bir yöntem yardımıyla yaptığı analize göre de 2040 yılında 33 ülkenin son derece yüksek oranda su sıkıntısı ile karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Analize göre, 2040’ta en çok su sıkıntısı çekmesi beklenen 33 ülkenin 14’ü Ortadoğu’da bulunuyor. Bu ülkelerden Bahreyn, Kuveyt, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan, Umman ve Lübnan son derece yüksek su sıkıntısı çekecek ülkeler sınıfında yer alıyor.

2040 yılına kadar Şili, Estonya, Namibya ve Botsvana’nın yaşayacağı su sıkıntısında önemli bir artış yaşanabileceği belirtildi.

En çok su sıkıntısı yaşayacak ülkeler

2040'a kadar en çok su sıkıntısı yaşayacak ilk 20 ülke Bahreyn, Kuveyt, Katar, San Marino, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, İsrail, Suudi Arabistan, Umman, Lübnan, Kırgızistan, İran, Ürdün, Libya, Yemen, Makedonya, Azerbaycan, Fas ve Kazakistan olarak sıralandı.

Ortadoğu'daki su sıkıntısı kadar olmasa da ABD, Çin ve Hindistan'ın 2040'ta birtakım su riskleri ile yüzleşebilecekleri sanılıyor. Üç ülkedeki yüksek su sıkıntısının 2040'a kadar aşağı yukarı sabit kalacağı tahmin ediliyor. Analizde, ABD’nin güneybatısı ve Çin’in Ningşia Hui Özerk Bölgesi gibi belirli alanlarda, su sıkıntısında yüzde 40 ila 70 artış görülebileceği ifade edildi.

Her 4 çocuktan biri ölüm ya da hastalık riskiyle karşı karşıya kalacak

UNICEF, geçen yıl yayımladığı raporunda, su kaynaklarının hızla azalması nedeniyle 2040'a kadar dünya genelinde her 4 çocuktan birinin yani 600 milyon çocuğun ölüm ya da hastalık riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Rapora göre, kuraklığa bağlı kıtlığın yaşandığı Somali, Güney Sudan ile Nijerya ve çatışmaların yaşandığı Yemen'de 1,4 milyon çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski var.

Kaynak: AA