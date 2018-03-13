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Buradasınız : » » "Stres çarkı" AB'nin tehlikeli ürünler listesinde

"Stres çarkı" AB'nin tehlikeli ürünler listesinde

Avrupa Birliği, çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gören ve "stres çarkı" olarak adlandırılan oyuncağı "tehlikeli ürünler listesi"ne dahil etti.

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&quot;Stres çarkı&quot; ABnin tehlikeli ürünler listesinde

AB Hızlı Uyarı Sistemi'nin, "Gıda Dışı Tehlikeli Ürünler için Uyarı Sistemi: 2017" raporu yayımlandı. Raporda, özellikle küçük pillerle donatılarak ışıklandırılan "stres çark"larının, çocuk sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

"Stres çarkları"nda kullanılan yatay pillerin yutulması durumunda yemek borusu ve bağırsaklarda yanma olabileceği, oyuncağın kolaylıkla çıkarılabilen küçük parçalarının da tehdit oluşturduğu uyarısı yapıldı.

2017'de 2 bin 201 ürün hakkında uyarı yapıldı

Üye ülkelere konuyla ilgili bilgi paylaşımı yapıldığı aktarılan raporda, "Ulusal yetkililerin tehlikeli stres çarklarını tespit edip, sınırlardan girişini engellemeleri ve imha etmeleri için gerekli bilgi aktarımı hızlıca yapıldı" denildi.

Hızlı Uyarı Sistemi'nin 2017'de 2 bin 201 ürün hakkında uyarı yaptığı belirtilirken, en fazla uyarı yapılan kategorilerin sırasıyla oyuncaklar, motorlu araçlar, tekstil ürünleri, elektrikli cihazlar ve çocuk bakımı ürünleri olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: stres çarkı, Avrupa Birliği, oyuncak
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