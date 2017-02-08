Sosyal medyanın yıldızı Hamdu Sena ödüllendirildi

Rize'de, doğum yapan keçiyi sırtında, yavrusunu ise "Tomi" adlı köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak dik yamaçta taşıyan ve ağabeyi Ali Rahman'ın çektiği fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturan Hamdu Sena, dizüstü bilgisayar ve telefon ile ödüllendirildi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve Rize temsilcisi Fahrettin Melemşe ile İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde yaşayan Bilgin ailesini ziyaret etti.

Çelik, ziyarette, örnek davranışından dolayı kutladığı 11 yaşındaki Hamdu Sena ile 15 yaşındaki ağabeyi Ali Rahman'a dizüstü bilgisayar ve telefon, babası Atilla Bilgin'e ise telefon hediye etti.

Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamdu Sena ve Ali Rahman'ın, yaşları küçük olmasına rağmen örnek davranış sergilediklerini belirterek, "Hamdu Sena kızımızın 'Hayvanları çok seviyorum. Herkesin de hayvanları sevmesini istiyorum. Hayvanlara kötü davranmasınlar' sözleri gerçekten hafızlarımızda bir fotoğraf olarak kalacaktır. İnsanlık namına örnek teşkil eden davranışı dolayısıyla bu yavrularımızı kutluyorum." dedi.

Hayvan sevgisinin önemine vurgu yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi bu topraklarda, Rize'de, yüreği şefkat dolu böyle bir çocuğun çıkması bizim için sürpriz değildir. Rize ve Karadeniz insanının mert, yürekleri sevgi ve şefkat dolu insanlar olduğunu biliyoruz. Karadeniz insanlarına biz saygı duyuyoruz. Bu yavrularımızı kutluyoruz. Bu örnek davranışlarından dolayı sessiz kalamazdık ve bunun için buraya geldik. Kızımızın bu davranışı gerçekten tarihe geçecektir."

Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da Hamdu Sena Bilgin'i Ankara'ya davet edeceklerini kaydederek, başkanlık koltuğunu küçük kıza emanet edeceklerini sözlerine ekledi.