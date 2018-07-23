Sosyal medyada tanıştılar çocuklar için kalem topladılar

Batman’da sosyal medyada tanışan gençlerin topladığı 12 bin kalem, Diyarbakır, Batman, Bitlis ve Şırnak’a bağlı köylerdeki öğrencilere ulaştırılacak.

Batman’da Emin Sevin önderliğinde sosyal medyada tanışan 13 genç, kolları köy okullarında eğitim gören öğrenciler için sıvadı.

Stand kurdular, 12 bin kalem topladılar

Gençler, dün yapılan KPSS’ye girenlere verilen kalemleri toplayarak, öğrencilere dağıtmak için okul önlerinde stant kurdu.

'Köy okullarındaki çocuklar için kalem ve silgilerinize talibiz’ yazdıkları kutuların başında sınava girenlerin çıkmasını bekleyen gençler, 12 bin kalem topladı.

Gençler, kalemleri Diyarbakır, Batman, Bitlis ve Şırnak’a bağlı köylerdeki öğrencilere ulaştıracaklar.

"20-30 bin öğrenciye kalem ve silgi verdik"

Gençlerden Emin Sevim, dün 10 okulun önünde stant açtıklarını belirterek, "Arkadaşlarla sosyal medya hesabımdan tanıştık. Gelip yardım ettiler. 12 bin tane kalem topladık. 6 bin tanesini Şırnak’ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı köylere yollayacağız. Diğer 6 binini ise Batman, Diyarbakır ve Bitlis’e bağlı köylere göndereceğiz. 4 yıldır bunu yapıyoruz. Yaklaşık 20-30 bin öğrenciye kalem ve silgi verdik, kırtasiye yardımında bulunduk" dedi.

"Bir kere diye gittim mutluluğunu hissedince devam ettim"

Berivan Kaplan gönüllü olarak kalem topladıklarını ifade ederek, "Sosyal medyada kitap sayesinde Emin’i tanıdım. Böyle bir yardımının olduğunu duyurdu. Bir kerelik diye gitmiştim ama bunun mutluluğunu hissettim ve tadına varınca devam ettim ve sürekli de devam edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

"Kazancımız yok, çocukların mutluluğu için uğraştık"

Sevda Beycur ise "Herhangi bir kazancımız yok. Sadece çocukların mutluluğu için uğraştık. Bir sürü kalem ve kalemtıraşı topladık. Bir umut bin mutluluk diye çok güzel bir grup oluşturduk" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: AA