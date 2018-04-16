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Buradasınız : » » Soruyu bil, çay veya kahveyi al

Soruyu bil, çay veya kahveyi al

Aydın'ın Efeler ilçesinde kafeterya işletmecisi Saim Ölmez, sorduğu soruya doğru cevap veren üniversite öğrencilerine, ilk çayı veya kahveyi ücretsiz veriyor.

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Soruyu bil, çay veya kahveyi al

Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü'nü bitiren Aydınlı Saim Ölmez, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'ne kaydoldu. Okurken, kafeteryalarda çalışarak harçlığını çıkaran Ölmez, 10 yıl önce mezun oldu.

Saim Ölmez, Efeler'deki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yakınında, 2 hafta önce "Semt Kahvesi" adlı kafeterya açıp işletmeciliğe başladı. Ölmez, iş yerinde "günün sorusu" uygulamasını başlattı.

Belli sayıda sorunun olduğu kutudan rastgele çektiğini kafeteryasına oturmaya gelen üniversite öğrencilerine soran Ölmez, doğru cevap verenlere içeceği ilk çay veya kahveyi ücretsiz veriyor.

Kutuda "Eyfel Kulesi kaç basamaklı?", "Eski Başbakan Adnan Menderes'in doğum tarihi nedir?" gibi sorular var.

"Adeta yarışa dönüştü"

Amacının öğrencilerin hayatlarına dokunmak olduğunu anlatan Saim Ölmez, "Hem KPSS'de çıkabilecek soruları eğlenceli şekilde kendilerine sorarak, öğrenmelerini sağlıyorum hem de maddi yönden küçük de olsa kendilerine bir katkı sunmuş oluyorum" dedi.

Saim Ölmez, öğrencilerin uygulamaya ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

"Adeta yarışa dönüştü. Bir şeyi oyuna ve eğlenceye çevirdiğimizde daha kolay öğreniriz. Talepten biz de çok memnunuz. Çay, kahve ikramının dışında küçük çaplı hediyelerle bu uygulamayı devam ettirmek istiyoruz. Öğrencilere bilgi birikim bakımından katkı koymayı amaçladık."

"Bilmediğimiz bir sorunun cevabını burada öğreniyoruz"

Uygulamadan çok memnun kaldığını dile getiren Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Samet Karadeniz, "İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi?" sorusuna "12 Mart 1921" yanıtını vererek, ücretsiz kahve içti.

Karadeniz, "Daha önce gittiğim kafeteryalarda böyle bir uygulama görmedim. Bu konu bizim için de mekan sahibi için de çok güzel. Bazen bilemediğimiz bir sorunun cevabını burada öğrendiğimiz oluyor. Çok güzel uygulama. Umarım diğer kafeterya sahipleri de bunu görürler ve geliştirerek uygularlar. Benim sorum çok zor değildi. Her Türk gencinin bilmesi gereken bir soru olduğu için insan ister istemez heyecanlanıyor. Heyecanımdan dolayı birkaç saniye düşündüm ama sonunda doğru cevabı verdiğim için mutluyum" dedi. 

Kaynak: DHA

Etiketler: kahve, kafeterya, çay, aydın
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