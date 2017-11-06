  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Son kez gelinlikle otobüs şoförlüğü yaptı

Son kez gelinlikle otobüs şoförlüğü yaptı

Trabzon'da 6 yıldır otobüs şoförlüğü yapan 29 yaşındaki Meltem Kurt, gelin arabası olarak otobüsü süsleyip, son kez gelinlikle şoförlüğünü yaptı.

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Son kez gelinlikle otobüs şoförlüğü yaptı

Trabzon'da şoför gelin, gelin arabası olarak otobüs tercih etti ve kendisi kullandı.

Yaklaşık 12 yıldır ehliyeti olduğunu ilkokul yıllarında babasının tır şoförlüğü yaparken, büyük araçlara olan ilgisi artınca Trabzon'da bir turizm şirketinde otobüs şoförü olarak çalışmaya başladığını bildirdi.

Kurt, otobüsünü gelin arabası olarak süsleteceğine ve şoförlüğünü de son kez yapacağına daha önceden karar verdiğine dikkati çekti.

Aradan geçen zaman içerisinde Ürdünlü Laith Azzam ile hayatını birleştirme kararı alan Kurt, otobüsü süsleterek son kez şoförlüğünü de gelinlikle yaptı. Gelin arabasından inen Kurt ve damat Azzam, otobüse binip, düğün konvoyu oluşturdu.

Ürdünlü Damat da muavin koltuğuna oturdu

Otobüsün şoför koltuğuna binerken gelin Kurt'a yardım eden damat Azzam da muavin koltuğuna oturdu. Çifti yol güzergahında gören vatandaşlarda şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, cep telefonuyla fotoğraf çekti. 

Kurt, "Evleneceğim gün şoförlüğü bırakacağım ve otobüsü gelin arabası yapacağım dedim yaptım. Hayalimi gerçekleştirdim." dedi.

Gelin Kurt, zorlansa da gelinlikle otobüs sürdüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Artık otobüs sürmeyi düşünmüyorum. Kendi otobüsümüzü alırsak o zaman mesleğe devam ederim. Ben hayalimi gerçekleştirdim ama herkes gerçekleştirmeyebilir eşime teşekkür ediyorum. İstanbul'dan, Bursa'dan, şirketten, taşıdığım turdan arkadaşlarımız geldi. Şimdi hayatımda öncelik sıram eşim oldu. Sonrada otobüs sürmek."

Azzam ise Türkiye'ye 1,5 sene önce geldiğini ve Meltem'i tanımadan aynı şirkette başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzungöl'de rehberlik yaparken Meltem'i gördüm. Bayanın otobüs kullanması dikkatimi çekti. 2 gün sonra şirkete gittiğimde Meltem'le aynı yerde çalıştığımızı farkettim ve tanıştık. Mutluyuz."

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, gelinlik, otobüs şoförlüğü, gelin arabası
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