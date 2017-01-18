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Buradasınız : » » Son 136 senenin en sıcak yılı 2016 ilan edildi

Son 136 senenin en sıcak yılı 2016 ilan edildi

Bilim adamları, 2016'yı son 136 senenin karada ve denizde en sıcak yılı ilan ederken, dünyada son 3 yıldır peş peşe sıcaklık rekorları kırıldığı belirtildi.

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Son 136 senenin en sıcak yılı 2016 ilan edildi

Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile hazırladığı rapora dayandırılarak yapılan açıklamada, 2016 yılı 1880'den bu yana tarihin karada ve denizde en sıcak senesi olarak kayda geçti.

Raporda, 2016'nın tarihin en sıcak yılı olarak kayda geçtiği, sıcaklığın 2015'e göre 0.07 santigrat derece artarak rekor kırıldığı belirtilirken 2014'ten bu yana her yıl art arda sıcaklık rekorları kırıldığı bildirildi.

Bu arada 2016'da kürsel yüzey sıcakları ortalaması, tüm 20. yüzyıl ortalamasının yaklaşık 1 santigrat derece üzerine çıktığı kaydedildi.

NASA'ya bağlı New York'taki Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Gavin Schmidt de son yıllardaki sıcaklık artışının, okyanuslardaki büyük ısınmaya bağlı olarak gerçekleştiğini belirtti.

Son 3 yılda kaydedilen sıcaklık rekorlarıyla ilgili olarak da Schmidt, "Her yıl yeni bir rekor kırılmasını beklemiyoruz fakat sera gazı salınımının artışına bağlı uzun vadeli ısınma eğilimi olduğunu gözlemliyoruz." ifadesini kullandı. AA

Etiketler: bilim adamları, en sıcak yıl, sıcaklık rekorları, Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi, NASA
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