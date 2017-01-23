Sömestir tatilini kayak yaparak geçiriyorlar

Uludağ'da okulların yarıyıl tatiline girilmesinin ardından yaşanan yoğunluk sürüyor.

Okulların sömestir tatiline girmesinin ardından Uludağ'a gelen çok sayıda tatilci ve günübirlikçiler, pistlerde kayak ve kızakla kaymanın tadını çıkardı.

"Kar kafe"de dinlendiler

Yükleyici iş makineleri tüm gün çalışarak otellerin önünde biriken kar yığınlarını temizlerken, tatilcilerin "kar kafe" olarak adlandırdıkları, metrelerce yükseklikteki karın içini oyarak yapılan ve içine de masa sandalye konulan alanlar ilginç görüntüler ortaya çıkardı. AA