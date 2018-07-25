Sokaktan Türkiye şampiyonluğuna

Osmangazi Belediyesi tarafından Çukurca Mahallesi’ndeki Sukay Park alanına kurulan olimpik kaykay alanı Bursa’nın genç yeteneklerini ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Tesislerle birlikte kurulan kaykay federasyonununda gayretleriyle keşfedilen genç yetenekler başarıdan başarıya koşuyor. Sokaklarda kaykay kayarak bu sporu yapmaya çalışan 20 yaşındaki Murat Uğur bu yeteneklerden sadece biri.

En son Bursa’da katıldığı turnuvalarda üst üste Türkiye şampiyonluğunu kazanan Uğur, milli takım sporcusu olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Büyük Erkekler ve Open (her yaş kategorisinden) sporcuların yarıştığı turnuvalarda birinci olma başarısını gösteren genç sporcu, "Hayatım parmak arası terlikle gezmekle geçiyordu. Hayatımı göz önüne aldım ya profesyonel olarak kayacaktım ya da sokakta kalacaktım. Ben sporu tercih ettim ve o gün bir karar verdim, dedim ki en iyisi olacağım. Kararımdan şaşmadım, şampiyon oldum" dedi.

Türkiye şampiyonasına 2 ay önceden çalışmaya başladığını anlatan genç sporcu, "2 günde bir buraya gelip antrenman yapıyordum günde 4-5 saat çalıştım. Elimizden tutan birileri oldu biz de çok çalıştık. Hedeflerimiz tamamen sağlıklı ve kondisyonlu milli sporcu olmak Türkiye’yi olimpiyatlarda 2020 de temsil etmek. Derece alabileceğimizi düşünüyoruz çünkü daha önümüzde çok yıllar var 2-3 yıl var ve çalışırsak başarabileceğimize inanıyorum. Nereden geldiğimi biliyorum ve ne kadar gidebileceğime de tahmin edebiliyorum" diye konuştu.

Çocukları rehabilite etmenin en kolay yolu spor

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat Çelenk ise sokaktaki çocukları rehabilite etmenin en kolay yolunun spor olduğuna dikkat çekti. Kaykayın sokakta yapılan bir spor olduğuna dikkat çeken Çelenk, "Sonuna kadar özverili çalışıyoruz. Sokakta her şey açık. Sokakta yapılan bir spordan bahsediyoruz. Tamamen dezavantajlı çocuk grubu. Bu çocukların bir hedefi ya da ellerinden tutan biri olmazsa içlerindeki adrenalin tutkusu nedeniyle alkol ya da uyuşturucu ya da suç teşkil edecek olaylara kayabilirler. Ya da diğer yönden bakacak olursak bu ögelere kayan çocukları da bu sporla rehabilite edebiliriz" dedi.

Çalışmaların sportif yönünün yanında sosyal sorumluluk tarafının da bulunduğunu belirten Çelenk, "O yüzden onların ne ihtiyacı varsa bunun karşılanabileceği ortamları sağlamaya çalışıyoruz. Osmangazi Belediyesinin Sukay Park tesisleri korunaklı bir bölge tamamen spora konsantre olabilecekleri bir alanda onları turnuvalara hazırlayıp olimpik başarı bekliyoruz" dedi.

Federasyon bünyesinde 500 lisanslı sporcunun bulunduğunu anlatan Çelenk, "Şu an bağlı federasyonuz. Özerkleşme sürecinde de ilerliyoruz. O zaman sporcu sayımız, yarışlarımız, yaptığımız etkinlikler daha da artacak. Aralık ayında kota şampiyonlukları başlayacak; bu yarıştan sonra hedefimiz milli takım kampına seçilecek sporcuları belirlemek. Bölge yarışları yapıldı. Yaş kategorisi Türkiye şampiyonası finalleri yapıldı. Deneyimli ekibimizin orada seçeceği sporcuları milli takım kadrosuna alacağız ve oradan da başarılı çıkacak sporcular ile ülkemizin bayrağını yurtdışında Aralık ayı itibariyle dalgalandırmaya başlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA